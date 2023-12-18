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⚡️ Итоги жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов

18 декабря 2023, 14:19
23

В швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Порту» (Португалия) – «Арсенал» (Англия)

«Наполи» (Италия) – «Барселона» (Испания)

«ПСЖ» (Франция) – «Реал Сосьедад» (Испания)

«Интер» (Италия) – «Атлетико» (Испания)

ПСВ (Нидерланды) – «Боруссия Д» (Германия)

«Лацио» (Италия) – «Бавария» (Германия)

«Копенгаген» (Дания) – «Манчестер Сити» (Англия)

«РБ Лейпциг» (Германия) – «Реал» (Испания)

  • Первые матчи 1/8 финала ЛЧ пройдут 13, 14, 20 и 21 февраля 2024 года.
  • Ответные игры запланированы на 5, 6, 12 и 13 марта.
  • Действующий победитель турнира – «Манчестер Сити».

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Лига чемпионов Бавария Боруссия Д Манчестер Сити Арсенал Реал Реал Сосьедад Атлетико Барселона ПСВ Копенгаген Интер Наполи Лацио РБ Лейпциг ПСЖ Порту
Комментарии (23)
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JIEGEHDA
1702899298
Первые 5 пар прям хорошие. Фиг поймёшь что куда . А остальные три лёгкие для топов попались . И ещё хуже первые игры дома для них . Уже там можно им решать
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DeStar
1702899638
сити как всегда) я вт не верю во всяки дебильные заговоры и прочее но млять)) сити когда-нибудь в 1/8 выпадет что-то не 1.копенанген 2. лейпциг 3.спортинг 4. боруссия М 5. шальке))) или 6. базель) 7. Монако 8. Динамо киев)) и один раз реал да 9 лч - реал и куча днищ)
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DeStar
1702899817
А так мои прогнозы 1. Арсенал 2. барселона( хотя как по мне фавор наполи, но чет думаю барса пройдет дальше) 3. псж 4. думаю атлетико 5. БД 6. бавария 7. сити 8. реал
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Дубина
1702909184
Реал Сосьедад мешок вынесет парижский))
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zigbert
1702919199
У Арсенала, Ман Сити и Реала особых проблем не будет. В остальных парах может случиться что угодно.
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Сергей-Куприянов-vkontakt
1702920316
Интер Атлетико самая громкая вывеска.
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