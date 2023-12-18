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    ⚡️ Итоги жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов

    В швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов.

    «Порту» (Португалия) – «Арсенал» (Англия)

    «Наполи» (Италия) – «Барселона» (Испания)

    «ПСЖ» (Франция) – «Реал Сосьедад» (Испания)

    «Интер» (Италия) – «Атлетико» (Испания)

    ПСВ (Нидерланды) – «Боруссия Д» (Германия)

    «Лацио» (Италия) – «Бавария» (Германия)

    «Копенгаген» (Дания) – «Манчестер Сити» (Англия)

    «РБ Лейпциг» (Германия) – «Реал» (Испания)

    • Первые матчи 1/8 финала ЛЧ пройдут 13, 14, 20 и 21 февраля 2024 года.
    • Ответные игры запланированы на 5, 6, 12 и 13 марта.
    • Действующий победитель турнира – «Манчестер Сити».

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    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1435

      JIEGEHDA 8 секунд назад

      Первые 5 пар прям хорошие. Фиг поймёшь что куда . А остальные три лёгкие для топов попались . И ещё хуже первые игры дома для них . Уже там можно им решать

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