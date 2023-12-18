⚡️ Итоги жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов

В швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов.
«Порту» (Португалия) – «Арсенал» (Англия)
«Наполи» (Италия) – «Барселона» (Испания)
«ПСЖ» (Франция) – «Реал Сосьедад» (Испания)
«Интер» (Италия) – «Атлетико» (Испания)
ПСВ (Нидерланды) – «Боруссия Д» (Германия)
«Лацио» (Италия) – «Бавария» (Германия)
«Копенгаген» (Дания) – «Манчестер Сити» (Англия)
«РБ Лейпциг» (Германия) – «Реал» (Испания)
- Первые матчи 1/8 финала ЛЧ пройдут 13, 14, 20 и 21 февраля 2024 года.
- Ответные игры запланированы на 5, 6, 12 и 13 марта.
- Действующий победитель турнира – «Манчестер Сити».
Какой футболист на фото? Попробуйте верно ответить за 6 попыток
Источник: «Бомбардир»