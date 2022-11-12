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    Глеб определил трех фаворитов ЧМ-2022

    Экс-футболист сборной Белоруссии Александр Глеб ответил на вопросы о предстоящем чемпионате мира.

    «Буду ли я смотреть ЧМ-2022? Да, наблюдать буду. Конечно, не за всеми играми. Такое в первый раз, что в разгар сезона проводится чемпионат мира. Это что-то такое новенькое.

    Явного фаворита назвать не могу, очень трудно в этом плане. Ориентировочно могу назвать Испанию, Германию и Бельгию.

    За кого буду болеть? За красивый футбол, за кого-то особенного болеть не буду», – сказал Глеб.

    • ЧМ-2022 пройдет с 20 ноября по 18 декабря.
    • Составы всех групп можно посмотреть по ссылке.

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    Источник: «Все про спорт»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +106

      SuperPav11 19 минут назад

      Насмешил испания бельгия

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