Глеб определил трех фаворитов ЧМ-2022

Экс-футболист сборной Белоруссии Александр Глеб ответил на вопросы о предстоящем чемпионате мира.

«Буду ли я смотреть ЧМ-2022? Да, наблюдать буду. Конечно, не за всеми играми. Такое в первый раз, что в разгар сезона проводится чемпионат мира. Это что-то такое новенькое.

Явного фаворита назвать не могу, очень трудно в этом плане. Ориентировочно могу назвать Испанию, Германию и Бельгию.

За кого буду болеть? За красивый футбол, за кого-то особенного болеть не буду», – сказал Глеб.

ЧМ-2022 пройдет с 20 ноября по 18 декабря.

Составы всех групп можно посмотреть по ссылке.

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