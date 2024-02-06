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    Глеб высказался о перспективах Головина

    Бывший полузащитник «Арсенала», «Барселоны», «Крыльев Советов» и сборной Беларуси Александр Глеб высказался о перспективах российского хавбека «Монако» Александра Головина.

    «Сможет ли Головин прогрессировать дальше, будет зависеть только от него. В любом случае, если ты хочешь расти, то должен двигаться вперед.

    «Монако» – хорошая европейская команда, но это не вершина. Если есть предложения из топовых клубов, то настало время идти дальше и ставить перед собой более высокие цели.

    Но к этому надо грамотно подойти: переходить туда, где подходит система игры под твою манеру. Нужна команда, которая играет в красивый комбинационный футбол.

    А главное, чтобы тренер хотел тебя видеть в команде и доверял. Нужно все взвесить», – сказал Глеб.

    • В нынешнем сезоне Головин провел 19 матчей, забил 5 голов, отдал 4 передачи.
    • Он перешел в «Монако» в июле 2018 года.

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    Источник: «Чемпионат»

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    06.02.2024 11:15
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    Комментарии (2)
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    Suvorov71
    1707209166
    Возможно Глеб прав, на своем примере он дал понять, что совершил ошибку перейдя в Барсу, в Арсенале он был хорош, а вот потом пошел на спад, так что у Головина есть информация к размышлению
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    Январь 59
    1707211041
    При переходе в другой клуб,нужно в первую очередь вести переговоры с тренером. Нужно знать все требования и все условия.
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    Россия
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