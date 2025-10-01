Глеб назвал условие для перехода Батракова в «Барселону»

Экс-полузащитник «Барселоны» Александр Глеб порассуждал о возможном трансфере в каталонский клуб Алексея Батракова из «Локомотива».

«Сейчас Батраков играет ведущую роль в «Локомотиве». Он один из лучших игроков РПЛ.

Переход в «Барселону» – это вызов. Батракову будет тяжело в «Барселоне». Там все требуют от тебя моментальный результат. А в случае его отсутствия пресса и болельщики начинают давить на игрока.

С другой стороны, в «Барселоне» сейчас многое меняется и много внимания уделяется молодым игрокам. Если Флик хочет видеть у себя Батракова, то в переходе в «Барселону» есть смысл.

Чем раньте попадешь в такую команду, тем проще тебе будет там адаптироваться и выйти на новый уровень», – сказал Глеб.