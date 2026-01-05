Романцев высказался о тренерском уровне Черчесова

Экс-тренер «Спартака» и сборной России Олег Романцев охарактеризовал Станислава Черчесова, возглавляющего «Ахмат».
– Как думаете, его переход из «Ахмата» [в «Динамо»] не состоялся из-за условий контракта, где не был предусмотрен такой шаг, или это личное решение Станислава Саламовича?
– Вопрос непростой. Черчесов – тренер с достаточным опытом и умением решать вопросы, связанные с собственной судьбой. К тому же он еще и дипломат, умеющий выстраивать отношения с работодателями. И при подписании контракта с «Ахматом» не должны были остаться без внимания и варианты возможного обоюдного расставания.
Но нельзя не учитывать и то, что в подобных ситуациях не последнюю роль может сыграть желание самого тренера. Известно, что переговорный процесс, если он действительно велся, любит тишину.
И понятно, что его подробности известны только руководителям «Динамо» и самому Станиславу Саламовичу. Потому в разговорах на эту тему он и был предельно сдержан.
Cвой профессионализм он уже доказал качественной работой со сборной на чемпионате мира, в Польше, Венгрии, да и в том же «Динамо». Стало быть, веры в себя ему не занимать. Уверен, что мы еще не раз в этом убедимся.
- «Ахмат» назначил тренера в августе.
- Грозненцы ушли на зимнюю паузу на 8-м месте в РПЛ с 22 очками в 18 турах.
- При Черчесове команда провела 20 матчей: 7 побед, 5 ничьих, 8 поражений.