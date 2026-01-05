Подробная характеристика нового тренера «Спартака» от бывшего работника клуба

Бывший пресс-атташе «Спартака», бывший спортивный директор «Краснодара» Алексей Зинин поделился знаниями о новом главном тренере красно-белых Хуане Карлосе Карседо.

Карседо на протяжении 14 лет работал в тренерском штабе Унаи Эмери.

В том числе он был в «Спартаке» в 2012 году.

«Пафос» под его руководством впервые в истории сыграл в основном этапе ЛЧ.

«Нового главного тренера «Спартака» знаю хорошо. Много наблюдал его работу, да и в повседневной жизни неоднократно видел в самых непосредственных ситуациях. Более того, в середине декабря от структуры нашего клуба тренеры команд «Родина-2» и «Родина-3» ездили в «Пафос» на стажировку, много общались с Карседо и в ежедневном режиме наблюдали его тренировочный процесс.

Методика Хуана – это испанский стиль, адаптированный к более закрытым реалиям. Карседо – сильный тактик, который способен органично перестраиваться с позиционного нападения к контратакующему футболу, от доминирующей игры к вязкой выстроенной обороне. По ходу матча может уйти от 4-3-3 и перестроиться на игру в три центральных защитника, потом использовать гибрид, а завершить матч и вовсе с 5 защитниками и без нападающих.

Он легко и часто с энтузиазмом меняет игрокам позиции, быстро их адаптирует на новом поприще. Очень любит в роли фланговых защитников использовать быстрых проактивных вингеров. Ну и особая история – это управление игроком по фамилии Драгомир. Драгомир – пахарь, с огромным объемом работы. Были матчи, в которых он мог выйти десяткой, потом стать левым защитником, потом вингером, а финальный свисток встретить в роли нападающего.

В «Пафосе» всe это получается органично. Потому что клуб и команда здорово выстроены, притерты друг к другу. Игроки подобраны под разные стратегии игры, но объединены единой философией и глубокой тактической образованностью. Важно и то, что у каждого есть яркое, уникальное качество, что позволяет превращать игроков в детали и строить из них любые конструкции. При этом клуб не позволял Карседо излишне увлекаться, умел спрашивать за ошибки, а иногда их и упреждать.

Очень важно понимать, что построение команды и такого единства, которые в итоге сложились в «Пафосе», потребовало немало времени и было бы невозможно без поддержки и терпения всего клуба, и особенно его ключевых людей.

В первый год своей работы Карседо провалил чемпионат, но на финише сезона выиграл Кубок Кипра, после чего дела Пафоса пошли в гору. До этого болельщики совсем не признавали наставника, но клуб защищал своего тренера и был вознагражден.

Хорошо, что Карседо работал в «Спартаке». Он отчасти понимает, с каким давлением ему предстоит столкнуться. Важно и владельцам клуба, и руководству и болельщикам понимать, что одной предсезонки может не хватить на то, чтобы создать Команду. Без поддержки тренеру будет сложно, почти нереально вытащить ситуацию. Напомню, что еще ни одной из тринадцати испанских тренерских бригад в России не удалось добиться больших результатов. У нас особенная страна, и наш футбол особенный.

Карседо тоже должен это осознавать и быть по-хорошему гибким, открытым к принятию особой реальности. Большое значение нужно будет уделить предсезонке. Потому что в испанской тренерской школе нет понятия большой предсезонки, да еще и по ходу чемпионата. Там принято в щадящем режиме подходить к сезону и уже по ходу через игры добирать форму. В России же предсезонка должна быть брутальной. Наших игроков нужно загружать 2-3 разовыми нагрузочными тренировками, играть спарринги на фоне титанической усталости. Это вообще ахиллесова пята многих зарубежных тренеров. Они могут здорово стартануть летом, провести классную осень, дать множество надежд на весну, но зимой сделать «отдыхающие» сборы, которые не учитывают российских особенностей и весной начать падать в пропасть.

Для «Спартака», к слову, это было свойственно в бытность ряда других зарубежных тренеров, того же испанца Абаскаля. Когда зимой российские клубы закладывали фундамент «Спартак», работающий без больших нагрузок, с легкостью выигрывал зимние коммерческие турниры, а весной команды, которые заложили фундамент, его обижали.

Существенный момент – это и подбор игроков. В России многие скептически относятся к чемпионату Кипра, но чемпионат Кипра очень сильно прибавил, да и «Пафос» – не типичный клуб чемпионата Кипра. Это суперяркая команда, в которой большое количество реактивных игроков, плюс есть харизматики с колоссальным опытом Давид Луис и Оршич. «Пафос» в этой Лиге чемпионов сыграл вничью с «Монако», обыграл «Вильярреал», очень достойно выглядел в Турине против «Ювентуса».

Вы удивитесь, но на многих позициях, особенно в обороне, у «Пафоса» более надежные игроки, чем у «Спартака». Карседо предстоит прилично потрудиться, чтобы добиться такого уровня выстроенности игры команды в обороне, как было в «Пафосе». И очень важно будет научить команду умению терпеть – Карседо подчеркивает, что это то, что тренер прежде всего обязан привить своей команде.

В целом Карседо – молодец и точно заслуживает того, чтобы быть адекватно принятым на московской земле. Он неуклонно растет, постоянно работает над собой, но при всех своих плюсах достиг ли он уровня «Спартака» – большой вопрос. «Спартак» – это особый мир, который сегодня по-настоящему никому не понятен. Даже его прославленным ветеранам, не говоря уже о приезжих испанцах с их, далеким от нашего менталитета. И все же, мне бы хотелось, чтобы у Карседо получилось. Это будет уникальный эксперимент!» – написал Зинин.