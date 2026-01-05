Глушаков предостерег Карседо: «Если бы приехал Моуринью, то я бы сказал тоже самое»

Экс-капитан «Спартака» Денис Глушаков поделился мнением о том, что московскую команду возглавил Хуан Карлос Карседо.
«Все тренеры, которые приходили в «Спартак», до этого хорошо работали в других клубах. Но в «Спартаке» Карседо будет непросто, как и следующему тренеру.
Нет разницы кто приходит, не особо в тренерах дело. Пусть новый специалист готовит команду, чтобы она добилась результата. Но будет сложно.
«Пафос» – это одна история, а «Спартак» – другая. Здесь большое фанатское движение, народная команда, все ждут результата прямо здесь и сейчас.
Посмотрим, но если бы приехал Моуринью, то я бы тоже сказал, что ему будет сложно», – сказал Глушаков.
- Карседо на протяжении 14 лет работал в тренерском штабе Унаи Эмери. В том числе он был в «Спартаке» в 2012 году.
- Накануне испанец покинул «Пафос». С новым клубом подписан контракт до лета 2028 года.
- Московская команда ушла на зимнюю паузу на 6-м месте в РПЛ с 11-очковым отставанием от лидера.
Источник: «Спорт-Экспресс»