Глушаков предостерег Карседо: «Если бы приехал Моуринью, то я бы сказал тоже самое»

Экс-капитан «Спартака» Денис Глушаков поделился мнением о том, что московскую команду возглавил Хуан Карлос Карседо.

«Все тренеры, которые приходили в «Спартак», до этого хорошо работали в других клубах. Но в «Спартаке» Карседо будет непросто, как и следующему тренеру.

Нет разницы кто приходит, не особо в тренерах дело. Пусть новый специалист готовит команду, чтобы она добилась результата. Но будет сложно.

«Пафос» – это одна история, а «Спартак» – другая. Здесь большое фанатское движение, народная команда, все ждут результата прямо здесь и сейчас.

Посмотрим, но если бы приехал Моуринью, то я бы тоже сказал, что ему будет сложно», – сказал Глушаков.