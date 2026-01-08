Клуб РПЛ сыграет с участником Лиги чемпионов

«Пари НН» сыграет товарищеский матч с «Кайратом», который в этом сезоне выступает в общем этапе Лиги чемпионов.
Встреча запланирована на 19 февраля и должна состояться в Турции.
«Пари НН» занимает 14-е место в РПЛ с 14 очками после 18 туров.
В конце января «Кайрат» завершит выступление на общем этапе Лиги чемпионов играми с «Брюгге» (20 января) и «Арсеналом» (29 января). После этого алматинцы отправятся на сборы в Турцию, где будут готовиться к Суперкубку Казахстана.
- «Кайрат» в общем этапе Лиги чемпионов занимает 36-е место с 1 очком после 6 матчей.
- Сообщается также, что полузащитник сборной Беларуси и алматинского клуба Валерий Громыко близок к переходу в «Газиантеп». Ранее он выступал в России за тульский «Арсенал» и «Торпедо».
Источник: Legalbet