Клуб РПЛ сыграет с участником Лиги чемпионов

«Пари НН» сыграет товарищеский матч с «Кайратом», который в этом сезоне выступает в общем этапе Лиги чемпионов.

Встреча запланирована на 19 февраля и должна состояться в Турции.

«Пари НН» занимает 14-е место в РПЛ с 14 очками после 18 туров.

В конце января «Кайрат» завершит выступление на общем этапе Лиги чемпионов играми с «Брюгге» (20 января) и «Арсеналом» (29 января). После этого алматинцы отправятся на сборы в Турцию, где будут готовиться к Суперкубку Казахстана.