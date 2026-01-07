«Пари НН» может расстаться с игроком, проведшим в клубе 6 лет

Полузащитник «Пари НН» Николай Калинский может покинуть команду зимой.
Активный интерес к игроку проявляют «Ротор», а также казахстанские «Актобе» и «Тобол». Кроме того, у хавбека есть и другие варианты продолжения карьеры, но на данный момент они без конкретики и не являются приоритетными.
Главный тренер «Пари НН» Алексей Шпилевский не против ухода Калинского.
Российский хавбек выступает за нижегородцев 6 лет – с января 2020 года.
- В этом сезоне 32-летний Калинский сыграл за «Пари НН» в 6 матчах.
- Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 600 тысяч евро.
- Срок его контракта с нижегородским клубом рассчитан до 31 мая 2027 года.
Источник: Metaratings.ru