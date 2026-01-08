Гасилин рассказал, как сбежал от кипрской мафии

Воспитанник «Зенита» Алексей Гасилин поделился воспоминаниями о кипрском периоде своей карьеры.

Нападающий в июле 2021 года перешел в «Эрмис».

Через 1,5 месяца он вернулся в Россию, не сыграв ни одного матча за новую команду.

– Мне кажется, была одна история, где вам все‑таки было сложно договориться. Имею в виду период в кипрском «Эрмисе» и уход оттуда.

– Это точно. Как же страшно было! Клубом владел реальный мафиози. Собственно, дело было так: спортивный директор и агент перед сезоном привели в команду семь человек. Я был в их числе.

Причем когда мы первый раз с владельцем встретились, он приехал на Rolls‑Royce, мы зашли в какой‑то дом. Один пацан с нами был из Кабо‑Верде – стоит и трясется аж (смеется).

Я на расслабоне был, мне вообще все равно – я же на Кипре, отдыхаю! А эти трясутся.

И вот мы тренировались, вроде все окей, еще сезон не стартовал. За неделю до начала чемпионата проиграли в дерби фактически. В итоге этот мафиозник уволил спортивного директора и сказал, чтобы тот забирал семь человек, которых привез.

– Что пришлось делать?

– Агент говорит мне: «Тебе же подъемные 10 тысяч евро дали, но нужно вернуть!» А я уже несколько месяцев живу, должна семья прилетать вот‑вот, квартиру купил даже.

А агент настаивает: «Надо вернуть обязательно. Меня убьют, ты не понимаешь!» Я позвонил Сане Довбне, который тоже тогда играл на Кипре (не путать с голкипером «Спартака»). И он подтвердил, что владелец этого «Эрмиса» просто сумасшедший.

Ну я понял, что пахнет жареным. Но деньги я не собирался отдавать. Что я буду делать‑то без них?

Предложил агенту встретиться на следующий день. Сам же спокойно собрал вещи, приехал в Ларнаку на машине, сдал ее, поставил чемоданы свои, пошел на пляж, взял газировку и лег на шезлонг – спокойненько в телефончике посидел, взял билеты на рейс и вечером улетел (смеется).

– В общем, на Кипр больше не рискуете летать?

– Ага. На отдых туда не летаю теперь.