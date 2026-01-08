Тарханов назвал самого талантливого российского нападающего

Экс-тренер ЦСКА и «Урала» Александр Тарханов высоко оценил перспективы Максима Воронова, перешедшего зимой из екатеринбургского в московский клуб.

«По моему мнению, Максим Воронов – это самый талантливый нападающий России и может стать основным в ЦСКА. На мой взгляд, самое главное, чтобы ему доверяли в армейском клубе.

Я думаю, что Фабио Челестини, который умеет работать с молодыми игроками, будет наигрывать его во время зимних тренировочных сборов в товарищеских матчах. Мне кажется, что он очень хорошо впишется в игру «красно-синих», – заявил Тарханов.