Тарханов – о дисквалификации Талалаева: «4 матча – это много, он не переходит грань»

Главный тренер «Енисея-2» Александр Тарханов высказался о дисквалификации главного тренера «Балтики» Андрея Талалаева.
«Четыре матча – это много. Но всe равно он будет руководить командой, общаться с помощниками, сидя на трибуне. Дисквалификация сильного влияния не имеет.
Талалаев – эмоциональный тренер, ярко себя ведeт. Вспомните, как в «Спартаке» Станкович бегал и орал. Талалаев же не кричит, не бегает, но есть напряжение, какие-то эмоции. Когда он выбил мяч на трибуны, тогда был не прав. Надо себя сдерживать. Но грань он не переходит», – сказал Тарханов.
- Талалаева дисквалифицировали по итогам матча 5-го тура РПЛ с «Рубином», закончившегося вничью 1:1. После гола Чинонсо Оффора на 64-й минуте встречи тренер повернулся к фанатам и стал что-то выкрикивать, покачивать кистью с собранными вместе кончиками пальцев, хлопать ладонью по кулаку сверху и направлять указательный палец в направлении трибуны. Мяч в итоге отменили из-за офсайда у Брайана Хиля.
- КДК отстранил Талалаева на 4 матча РПЛ и оштрафовал на 400 тысяч рублей за «систематическое оскорбительное поведение».
Источник: «Советский спорт»