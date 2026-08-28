Тарханов – о дисквалификации Талалаева: «4 матча – это много, он не переходит грань»

Главный тренер «Енисея-2» Александр Тарханов высказался о дисквалификации главного тренера «Балтики» Андрея Талалаева.

«Четыре матча – это много. Но всe равно он будет руководить командой, общаться с помощниками, сидя на трибуне. Дисквалификация сильного влияния не имеет.

Талалаев – эмоциональный тренер, ярко себя ведeт. Вспомните, как в «Спартаке» Станкович бегал и орал. Талалаев же не кричит, не бегает, но есть напряжение, какие-то эмоции. Когда он выбил мяч на трибуны, тогда был не прав. Надо себя сдерживать. Но грань он не переходит», – сказал Тарханов.