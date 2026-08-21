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Тарханов: «В СССР все было идеально»

21 августа, 14:56
45

71-летний российский тренер Александр Тарханов поностальгировал по жизни в Советском Союзе.

«Сейчас не хватает всего советского. В СССР все было идеально, но нас развалили и разругали. Хорошо, что у нас со всеми, кроме Украины, остались хорошие отношения.

Не хватает общения. Я любил Украину, у меня там много друзей. Очень жалко.

Плюс у меня есть родственники на Украине: старший брат женат на украинке. Она в России живет, а родственники у нее там. И таких семей очень много.

Советского Союза сейчас во всем не хватает. Хотел бы, чтобы СССР вернулся. И дружба была, и в России у нас все было хорошо, и со странами ладили: ездили в Узбекистан, Таджикистан, Киргизию, Молдавию, Украину. Все было построено на хороших отношениях», – сказал Тарханов, которого на этой неделе внесли в базу «Миротворца»* за «покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины».

  • * Сайт признан экстремистским и запрещeн на территории России.

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Енисей-М Тарханов Александр
Комментарии (45)
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Император Бомжей
1787313748
Пусть он не ездит.. В советское время, в армейке, коклы уже тогда говорили, что москали днище, а для них любой русский, был москаль!!! Жалко ему.. А где он был в 2014 году, что б просить перестать убивать мирное население на Донбассе? Такие вы все жалостливые становитесь, но при этом язык в очко засунули! Запомните, коклы нам не братья и не друзья, хоть мы и славяне .. Но в семье не без урода!! Хуже кокла, только цыгани..
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Император 1
1787314660
Следующий трек будет „Скованные одной цепью" Наутилус Помпилиус А сейчас группа Dругой ветер песня „Таблетки", посвещается Тарханову:„Ешь свои таблетки..."
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Красногвардейчик
1787314748
Хорошо, что у нас со всеми, кроме Украины, остались хорошие отношения. ====================== И с Литвой, и Эстонией, и с Латвией? плохо видимо ты ситуацию знаешь, Саша
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sochi-2013
1787315784
не надо путать СССР с социализмом. В СССР главным и основным чистым донором на протяжении большей части его истории была РСФСР. Получив" свободу" они думали, что Россия так же будет их кормить (особенно прибалтийские вымираты), а когда случился облом, возненавидели нас.
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DMитрий
1787318098
Свистанул котелок у старика. Так с розовыми очками и не распрощался. То что было хорошим по его мнению, называется мыльным пузырём, который обязан лопнуть! И он лопнул, оголив человоблюдский ливер!
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...уефан
1787318244
...долгосрочная память человека своих эмоциональных реакций на происходящее в своём пространстве и времени всегда избирательна и оставляет более яркими, лишь положительные картины прошлой жизни, старательно сглаживая и ретушируя весь негатив происходящего и соответственных эмоциональных реакций на события, иначе индивид просто бы сошел с ума от груза пережитого им в прошлом...
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lek!
1787321446
Тогда все свое было , настоящее за которое не стыдно . Сейчас все китайское и ни чего нашего .
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VVM1964
1787323802
Ну ладно дедушка - у него деменция, но читаю комменты и охреневаю какая каша у людей в зомбированных головах!(🤮🤮🤮
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ТяжелаяАртиллерия
1787335663
Комментарий скрыт модератором
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