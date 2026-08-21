71-летний российский тренер Александр Тарханов поностальгировал по жизни в Советском Союзе.

«Сейчас не хватает всего советского. В СССР все было идеально, но нас развалили и разругали. Хорошо, что у нас со всеми, кроме Украины, остались хорошие отношения.

Не хватает общения. Я любил Украину, у меня там много друзей. Очень жалко.

Плюс у меня есть родственники на Украине: старший брат женат на украинке. Она в России живет, а родственники у нее там. И таких семей очень много.

Советского Союза сейчас во всем не хватает. Хотел бы, чтобы СССР вернулся. И дружба была, и в России у нас все было хорошо, и со странами ладили: ездили в Узбекистан, Таджикистан, Киргизию, Молдавию, Украину. Все было построено на хороших отношениях», – сказал Тарханов, которого на этой неделе внесли в базу «Миротворца»* за «покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины».