Семин ответил, поможет ли Соболеву уход Гонду из «Зенита»

Российский тренер Юрий Семин высказался о перспективах Александра Соболева в «Зените» без конкуренции с Лусиано Гонду.
«Все зависит только от самого Соболева – как он сможет раскрыть себя.
Больше всего на это влияют форма, кондиции, стремление.
А то, что уходит Лусиано, это ничего не значит. Соболев в первую очередь сам должен играть лучше», – заявил Семин.
- «Зенит» купил Соболева у «Спартака» в августе 2024 года за 10 млн евро.
- За полтора сезона форвард забил 12 голов и сделал 5 ассистов в 54 матчах.
- Гонду уходит в ЦСКА в обмен на Игоря Дивеева.
Источник: «Спорт-Экспресс»