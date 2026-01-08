Семин ответил, поможет ли Соболеву уход Гонду из «Зенита»

Российский тренер Юрий Семин высказался о перспективах Александра Соболева в «Зените» без конкуренции с Лусиано Гонду.

«Все зависит только от самого Соболева – как он сможет раскрыть себя.

Больше всего на это влияют форма, кондиции, стремление.

А то, что уходит Лусиано, это ничего не значит. Соболев в первую очередь сам должен играть лучше», – заявил Семин.