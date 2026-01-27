Семин – об умершем Игнатьеве: «Его рекорд побить будет невозможно»

Юрий Семин прокомментировал смерть экс-тренера сборной России Бориса Игнатьева.

«Это очень большая потеря для футбола и для семьи: его верной супруги Иры и Геннадия. Они с супругой прожили вместе, наверное, больше 50 лет.

Борис оставил после себя только доброе. Он оставил плоды: громадное количество игроков, которых воспитал в юношеских и молодeжных командах, и передал в национальную команду. Таких тренеров уже нет, и его рекорд побить будет невозможно.

Его человеческие качества… Они на самом высочайшем уровне. Я не видел ни одного подобного человека. В футболе всякое бывает, а это профессия Бориса.

Если футболист мало играет, значит, тренер плохой. Что касается Бориса, ни один игрок никогда об этом не может сказать и никогда не говорил. Просто потому что он умел с ними контактировать, умел находить моменты, в которых объяснял игроку, почему футболист играет или не играет. Он прекрасно всe объяснял молодым ребятам.

Выдающийся человек, особенно в воспитании молодeжи, которая переходит на уровень заключения контракта. Это просто уникальный человек!

Чисто человеческие качества были при нeм на протяжении всей жизни, и они вызывают у меня восхищение. Мы потеряли большого человека. Это наш друг», – сказал Сeмин.