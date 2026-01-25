Семин оценил перспективы Соболева в «Зените» после ухода двух нападающих

Бывший главный тренер сборной России Юрий Семин высказался о перспективах нападающего Александра Соболева в «Зените».
«У Соболева большой шанс в связи с уходом Кассьерры и Лусиано. Но у него должна быть большая мотивация, чтобы подготовиться. Показать тренерскому штабу, что он помощник «Зениту» и соответствует уровню клуба», – сказал Семин.
- 11 января Лусиано Гонду перешел из «Зенита» в ЦСКА. 23 января петербуржцы объявили об уходе Матео Кассьерры в «Атлетико Минейро».
- В этом сезоне 28-летний Соболев провел за «Зенит» 23 матча, забил 5 голов, сделал 2 ассиста.
Источник: «Спорт-Экспресс»