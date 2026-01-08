Осинькин раскрыл, как провел новогодние праздники

Главный тренер «Сочи» Игорь Осинькин рассказал, где и с кем встречал Новый год.

– Все праздники прошли для нас в какой-то степени традиционно. Это для нас возможность встретиться всей семьей – с детьми, внуками, с зятьями, сестра с матерью приезжала.

Все-таки надо понимать, что работаем не в городе, где живем и не так часто бываем дома. Поэтому таким образом встречаем Новый год, Рождество.

– Что было на новогоднем столе и резали ли сами салаты? Отвечали за какие-то блюда?

– Нет, ни за какие блюда я не отвечаю. Конечно, помогаю что-то купить, присмотреть за внуками или порядок навести – это моя зона ответственности. Но в готовке не участвую от слова совсем.