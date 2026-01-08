Осинькин раскрыл, как провел новогодние праздники

Главный тренер «Сочи» Игорь Осинькин рассказал, где и с кем встречал Новый год.
– Все праздники прошли для нас в какой-то степени традиционно. Это для нас возможность встретиться всей семьей – с детьми, внуками, с зятьями, сестра с матерью приезжала.
Все-таки надо понимать, что работаем не в городе, где живем и не так часто бываем дома. Поэтому таким образом встречаем Новый год, Рождество.
– Что было на новогоднем столе и резали ли сами салаты? Отвечали за какие-то блюда?
– Нет, ни за какие блюда я не отвечаю. Конечно, помогаю что-то купить, присмотреть за внуками или порядок навести – это моя зона ответственности. Но в готовке не участвую от слова совсем.
- Осинькин возглавил «Сочи» 4 сентября 2025 года.
- Команда идет на последнем месте в РПЛ с 9 очками в 18 турах.
Источник: «РБ Спорт»