Семин отреагировал на уход Жерсона из «Зенита»

Российский тренер Юрий Семин поделился мнением о готовящемся трансфере Жерсона из «Зенита» в «Крузейро» за 30 миллионов евро с учетом бонусов.
«Когда игрок не хочет оставаться в клубе, то его невозможно удержать. В «Зените» примут решение, но если Жерсон останется, то у него уже не будет прежней энергии.
Пока он не смог проявить себя. Почему так происходит? Сложно в этом разобраться», – сказал Семин.
- Жерсон за полгода в «Зените» забил 2 гола в 15 матчах.
- Летом его выкупили у «Фламенго» за 25 миллионов евро.
Источник: «Спорт-Экспресс»