Семин назвал условие для успеха Карседо в «Спартаке»

Российский тренер Юрий Семин высказался о перспективах «Спартака» при Хуане Карлосе Карседо.

Испанца назначили 5 января. С ним заключили контракт до лета 2028 года.

Ранее Карседо возглавлял «Пафос», который под его руководством выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок Кипра, а также вышел в общий этап Лиги чемпионов.

Московская команда ушла на зимнюю паузу на 6-м месте в РПЛ с 11-очковым отставанием от лидера.

«Он хорошо знает «Спартак», лигу, страну. Карседо работал с Эмери долгое время. Он обладает большим багажом знаний.

Если руководство «Спартака» окажет ему такую же помощь, какую ему оказали в «Пафосе», то он добьется результата. Если нет, то все будет по-старому», – считает Семин.