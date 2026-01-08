Семин назвал условие для успеха Карседо в «Спартаке»

Российский тренер Юрий Семин высказался о перспективах «Спартака» при Хуане Карлосе Карседо.
- Испанца назначили 5 января. С ним заключили контракт до лета 2028 года.
- Ранее Карседо возглавлял «Пафос», который под его руководством выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок Кипра, а также вышел в общий этап Лиги чемпионов.
- Московская команда ушла на зимнюю паузу на 6-м месте в РПЛ с 11-очковым отставанием от лидера.
«Он хорошо знает «Спартак», лигу, страну. Карседо работал с Эмери долгое время. Он обладает большим багажом знаний.
Если руководство «Спартака» окажет ему такую же помощь, какую ему оказали в «Пафосе», то он добьется результата. Если нет, то все будет по-старому», – считает Семин.
Источник: «Спорт-Экспресс»