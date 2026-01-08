Личка ответил на вопрос о планах на будущее

Экс-тренер «Динамо» и «Оренбурга» Марцел Личка высказался о возможном возвращении к работе.

«Сейчас я отдыхаю, но предложения всe равно поступают. Было от одного клуба из Чехии, ещe были два из стран рядом с Турцией.

У меня есть возможность всe оценить, взвесить. Если будет что-то стоящее из России, то буду рассматривать», – заявил Личка.