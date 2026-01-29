Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
  • Быстров: «Зачем российскому футболисту переходить в дерьмовый европейский клуб?»

Быстров: «Зачем российскому футболисту переходить в дерьмовый европейский клуб?»

Сегодня, 15:15
1

Владимир Быстров порассуждал о том, стоит ли игрокам из России стремится к продолжению карьеры в Европе.

– Проблема ли, что некоторые российские футболисты смотрят на деньги, а не на перспективы в скромном европейском клубе с возможностью перейти в более статусный?

– Я не вижу перспектив в Европе, пока у нас все закрыто.

– Сафонов уехал.

– Это единичный случай, но он там много играл разве? Так же сидел.

– В последнее время играл, но получил травму, только восстановился.

– Сыграл десять матчей – молодец. Матвей захотел – уехал, и позвал его великий клуб, который выиграл Лигу чемпионов – он молодец.

Но зачем российскому футболисту переходить в дерьмовый европейский клуб, который борется за выживание? Зачем? Кому наши футболисты в Европе нужны? Нас там не ждут.

Раньше нас видели, потому что мы играли в еврокубках, но даже в последние годы российские клубы не особо удачно играли в Лиге чемпионов.

Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Быстров Владимир
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Юбиляр
1769690243
Ну для начала - просто мир посмотреть, обстановку сменить, во вторых себя попробовать в сильном чемпионате, в третьих ступенька для попытки шагнуть вверх и поиграть в Еврокубках!... Да и потом - что за выражение "д*рьмовый" ? А сколько раз эти так называемые "д*рьмовые" драли наших "грандов", ну тогда кто наши ? Гыгыгы Ау, бомбардир - запикайте У СЕБЯ слово "д*рьмовый", как это делаете мне - будьте последовательны! Гыгыгы Ну и еще - если наших приглашают только в так называемые "д*ерьмовые" клубы, то значит такие футболисты, а значит и клубы, где они сейчас выступают, такого же уровня, как и сами футболисты! Гыгыгы.
Ответить
