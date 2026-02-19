Бубнов исключил РПЛ из топ-6 чемпионатов в Европе

Бывший защитник сборной СССР Александр Бубнов считает, что РПЛ уступает по уровню чемпионату Португалии и сравнима с лигами Турции и Нидерландов.

«РПЛ сейчас однозначно не входит в топ-6 чемпионатов Европы. В наши лучшие времена мы уступали чемпионату Португалии. В Португалии играли звезды, такие команды как «Бенфика», «Порту» выигрывали ЛЧ и Кубок УЕФА.

Более того, португальский чемпионат является перевалочным пунктом для бразильцев, потому что они говорят на одном языке и им очень легко адаптироваться. Сейчас РПЛ сравнима по силе с чемпионатом Турции или Голландии», – написал Бубнов.