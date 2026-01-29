Джон Джон выбрал игровой номер в «Зените»

Стало известно, под каким номером будет выступать новичок «Зенита» Джон Джон.
Бразильский атакующий полузащитник выбрал цифру «14».
Ранее за «Зенит» под 14-м номером играли Константин Лепехин, Эрик Хаген, Томаш Губочан, Артур Юсупов, Далер Кузяев и Саша Зделар.
«Выбрал номер 14, с недавних пор он многое для меня значит – с того момента, как 14-го числа родилась моя дочь.
Поэтому я буду носить этот номер на спине с большой нежностью и стараться, чтобы он принес мне много радости», – объяснил зенитовец.
- Джон Джон перешел из «Брагантино» за 18+4 млн евро.
- С ним заключили контракт до лета 2031 года.
- В составе предыдущей команды хавбек забил 20 голов и сделал 14 ассистов в 76 матчах.
Источник: телеграм-канал «Зенита»