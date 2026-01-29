Введите ваш ник на сайте
Джон Джон выбрал игровой номер в «Зените»

Сегодня, 14:14
7

Стало известно, под каким номером будет выступать новичок «Зенита» Джон Джон.

Бразильский атакующий полузащитник выбрал цифру «14».

Ранее за «Зенит» под 14-м номером играли Константин Лепехин, Эрик Хаген, Томаш Губочан, Артур Юсупов, Далер Кузяев и Саша Зделар.

«Выбрал номер 14, с недавних пор он многое для меня значит – с того момента, как 14-го числа родилась моя дочь.

Поэтому я буду носить этот номер на спине с большой нежностью и стараться, чтобы он принес мне много радости», – объяснил зенитовец.

  • Джон Джон перешел из «Брагантино» за 18+4 млн евро.
  • С ним заключили контракт до лета 2031 года.
  • В составе предыдущей команды хавбек забил 20 голов и сделал 14 ассистов в 76 матчах.

Еще по теме:
Зырянов прокомментировал ситуацию с опозданием Вендела 1
Джон Джон рассказал, почему его так зовут 10
Зырянов рассказал о трансфере Джона Джона в «Зенит» 4
Источник: телеграм-канал «Зенита»
Россия. Премьер-лига Зенит Джон Джон
...уефан
1769686042
...Джон Джон - 7+7...
Ответить
Бывалый1488
1769692874
Будет Как Аллерандро
Ответить
Cleaner
1769695502
Джон Джонович Джонов...)))
Ответить
