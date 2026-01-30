Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
  • Команду Слуцкого лишили очков, «Реалу» интересен экс-тренер «Спартака», из ЦСКА ушли два игрока, санкции против Губерниева и другие новости

Команду Слуцкого лишили очков, «Реалу» интересен экс-тренер «Спартака», из ЦСКА ушли два игрока, санкции против Губерниева и другие новости

Сегодня, 01:30

С «Шэньхуа» сняли 10 очков по делу о коррупции и договорных матчах – есть комментарий Слуцкого

Тикнизяном заинтересовался клуб Бундеслиги

Бывший тренер «Спартака» может возглавить «Реал»

ЦСКА отдал в аренду Пополитова и Шуманского

Евросоюз ввел санкции против Губерниева – есть реакция комментатора

«Зенит» хочет купить форварда, отказавшего «Ювентусу» – клуб узнал цену

Назван лучший игрок недели в Лиге чемпионов

«Бешикташ» принял решение по трансферу Монтеса из «Локомотива» – есть подробности переговоров

Турецкий клуб начал переговоры со «Спартаком» по Бонгонда

«Зенит» сделал конкретное предложение по бразильскому форварду, а затем улучшил его

Итоги общего этапа Лиги Европы: определились предварительные пары стыковых матчей

Источник: «Бомбардир»
Лига Европы. «Лион» обыграл ПАОК, «Рома» спасла ничью, «Астон Вилла» вырвала волевую победу и другие результаты
00:59
Мостовой сказал, какая команда разочаровала его на общем этапе ЛЧ
Вчера, 23:37
Фото«Барселона» выложила фото с экс-игроками «Краснодара» и «Спартака»
Вчера, 23:00
Кафанов ответил, стал ли Сафонов основным вратарем «ПСЖ»
Вчера, 22:33
Ловчев оценил трансфер Сауся в «Спартак»
Вчера, 22:22
2
Юран уверен, что «Серик» выплатит ему долг: «Даже если клуб будет расформирован»
Вчера, 22:10
Мостовой объяснил, почему не боялся «Реал» и «Барселону»
Вчера, 21:47
3
Фото29-летний Вернер отправился в МЛС
Вчера, 21:35
1
«Севилья» готова возобновить переговоры с ЦСКА по Саласу, но при одном условии
Вчера, 21:21
2
Мусаев прокомментировал выход «Карабаха» в плей-офф Лиги чемпионов
Вчера, 20:55
2
«Локомотив» отказался от 9-миллионного трансфера
Вчера, 20:44
Сафонов рассказал, как Дзюба бьет пенальти
Вчера, 20:33
Рафинья: «Я заслужил «Золотой мяч»
Вчера, 20:20
2
ЦСКА объявил о переходе нападающего в «Крылья Советов»
Вчера, 20:08
1
Егоров удивлен санкциями ЕС против Губерниева: «Димон – самый проевропейски настроенный»
Вчера, 19:57
7
Реакция Мостового на возможное назначение Эмери в «Реал»
Вчера, 19:45
5
Слуцкий отреагировал на снятие 10 очков с «Шанхай Шэньхуа»
Вчера, 19:30
7
«Бешикташ» принял решение по трансферу Монтеса из «Локомотива»
Вчера, 19:19
3
Хвича травмировался: известны диагноз и сроки восстановления
Вчера, 19:07
1
Все новости
