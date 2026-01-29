Быстров назвал дровами футболистов клуба РПЛ

Бывший полузащитник сборной России Владимир Быстров заявил, что его не впечатляет уровень легионеров в РПЛ.

– Как оцените уровень легионеров в РПЛ?

– В наше время покупали легионеров за большие деньги, как и сейчас, но тогда уровень игроков был намного выше. Сейчас уровень иностранцев сильно просел, потому что их пачками везут… Да, и в худшие времена привозили дрова, которые не могли на замену выходить, но сейчас уровень иностранцев совсем не впечатляет.

– Сейчас дров стал больше?

– Не знаю, я за дровами не смотрю. А те, кто привозит дрова, занимают свое заслуженное место в таблице.

– О ком вы?

– «Сочи», например, – там и футболисты дрова, и тренеров таких же привозили.