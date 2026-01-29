Введите ваш ник на сайте
Быстров назвал дровами футболистов клуба РПЛ

Сегодня, 13:21
1

Бывший полузащитник сборной России Владимир Быстров заявил, что его не впечатляет уровень легионеров в РПЛ.

– Как оцените уровень легионеров в РПЛ?

– В наше время покупали легионеров за большие деньги, как и сейчас, но тогда уровень игроков был намного выше. Сейчас уровень иностранцев сильно просел, потому что их пачками везут… Да, и в худшие времена привозили дрова, которые не могли на замену выходить, но сейчас уровень иностранцев совсем не впечатляет.

– Сейчас дров стал больше?

– Не знаю, я за дровами не смотрю. А те, кто привозит дрова, занимают свое заслуженное место в таблице.

– О ком вы?

«Сочи», например, – там и футболисты дрова, и тренеров таких же привозили.

  • «Сочи» занимает 16-е место в РПЛ с 9 очками после 18 туров.
  • 1 сентября команду возглавил Игорь Осинькин, сменивший на этом посту Роберта Морено.
  • Быстров завершил карьеру в 2018 году.
  • 41-летний специалист в 2019–2020 был ассистентом в штабе одной из юношеских сборных России, а в последние годы работает футбольным экспертом.

Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Сочи Быстров Владимир
Красногвардейчик
1769682917
Так ведь прав Быстров...Жерсона как ангела спасителя ждали бо...жи, а он походил по музеям Питера, погулял, повеселился, и домой)) сдоив приличную сумму денег....вон Ваня, Ваня за тем же приехал, и сейчас пойдут вбросы, как он счастлив в Зените))
Ответить
