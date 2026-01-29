Быстров: «Чем Мостовой хуже Абаскаля? Он не смог бы «Спартак» так же утопить?»

Владимир Быстров поддержал критические высказывания Александра Мостового в адрес «Спартака» за выбор тренеров.

– Когда Мостовой просит дать ему «Спартак», его слова всерьез не воспринимают, и вряд ли это произойдет.

– Во-первых, я «Спартак» и не прошу. Во-вторых, если Царь готов царствовать в «Спартаке», то почему нет?

Он это говорит к тому, что мы приглашаем из раза в раз непонятных людей. Вот кто у них там работал в последнее время?

– Станкович.

– Станкович – это такая же личность, как Мостовой в России. Ну и что? Дали человеку поработать, а он поплыл. До этого рыжий с космосом общался.

– Абаскаль.

– Чем Мостовой хуже Абаскаля? Он не смог бы так же утопить «Спартак»? Пусть Александр высказывается как хочет, как думает.

– Как вам Карседо? С ним «Спартак» будет бороться за чемпионство?

– Нужно задать этот вопрос руководству клуба. Состав у них боеспособный, с ним можно бороться за чемпионство.

Сумеет тренер игру поставить – будут за медали бороться, а если Карседо не сможет – будут пятыми в таблице. Через месяц увидим.

– Кахигао – сильный спортивный директор?

– Я его не знаю, с ним не работал. В «Спартаке» непонятно, кто кого приводит. По российскому рынку он никого не знает, а по иностранному – пока не увидел, чтобы он привез топа, от которого сносит крышу.

Он продлил Станковича, а потом его уволил. Я так считаю: если клуб увольняет тренера, то клуб покидает и спортивный директор – они же оба отвечают за результат. Двоих нужно выгонять!