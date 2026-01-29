Введите ваш ник на сайте
  • Быстров: «Чем Мостовой хуже Абаскаля? Он не смог бы «Спартак» так же утопить?»

Сегодня, 17:57
9

Владимир Быстров поддержал критические высказывания Александра Мостового в адрес «Спартака» за выбор тренеров.

– Когда Мостовой просит дать ему «Спартак», его слова всерьез не воспринимают, и вряд ли это произойдет.

– Во-первых, я «Спартак» и не прошу. Во-вторых, если Царь готов царствовать в «Спартаке», то почему нет?

Он это говорит к тому, что мы приглашаем из раза в раз непонятных людей. Вот кто у них там работал в последнее время?

– Станкович.

– Станкович – это такая же личность, как Мостовой в России. Ну и что? Дали человеку поработать, а он поплыл. До этого рыжий с космосом общался.

– Абаскаль.

– Чем Мостовой хуже Абаскаля? Он не смог бы так же утопить «Спартак»? Пусть Александр высказывается как хочет, как думает.

– Как вам Карседо? С ним «Спартак» будет бороться за чемпионство?

– Нужно задать этот вопрос руководству клуба. Состав у них боеспособный, с ним можно бороться за чемпионство.

Сумеет тренер игру поставить – будут за медали бороться, а если Карседо не сможет – будут пятыми в таблице. Через месяц увидим.

– Кахигао – сильный спортивный директор?

– Я его не знаю, с ним не работал. В «Спартаке» непонятно, кто кого приводит. По российскому рынку он никого не знает, а по иностранному – пока не увидел, чтобы он привез топа, от которого сносит крышу.

Он продлил Станковича, а потом его уволил. Я так считаю: если клуб увольняет тренера, то клуб покидает и спортивный директор – они же оба отвечают за результат. Двоих нужно выгонять!

Источник: «РБ Спорт»
Benifacto
1769699515
а он прав
Ответить
Император Бомжей
1769699706
Да по такой логике и я не хуже Абаскаля Во первых: я не рыжий Во вторых: также смог бы утопить
Ответить
Красногвардейчик
1769700424
Кстати, а спартаку действительно не хватает одного трансфера последнее время...это тренера, желательно им бы и руковыодство поменять, но это уже из области фантастики
Ответить
andr45
1769700914
БЫСТРОВ ВОЛОДЬКА Кахигао – сильный спортивный директор? «По российскому рынку он никого не знает, а по иностранному – пока не увидел, чтобы он привез топа, от которого сносит крышу.» А ведь Володька здесь и в самом деле прав) Солари, Жедсон — понятное дело, средненькие футболеры( То ли дело приобретения «Zénite») Адамов, Горшков, Михайлов, Соболев, Вега, Жерсон! Одни ЗВЁЗДЫ!)
Ответить
andr45
1769701289
БЫСТРОВ ВОЛОДЬКА «Чем Мостовой хуже Абаскаля? Он не смог бы так же утопить «Спартак»? То есть, Абаскаль, заняв со «Спартаком» ТРЕТЬЕ место после ДЕСЯТОГО в первый же сезон, он утопил «Спартак»?) Воистину, у питерских своя логика)) Между тем, у Абаскаля основу команды составляли РОССИЙСКИЕ игроки) Селихов — 29 игр, Чернов — 24, Джикия — 26, Литвинов — 25, Денисов — 29, Зобнин — 29, Пруцев — 27, Хлусевич — 26, Литвинов — 25 , Соболев — 26, Зиньковский - 28. Во-вторых, среднее число набранных очков в одном матче было 1,80. Для сравнения у Карпуши-дорогуши 1,73, у алкашенка Аленичева 1,63) PS Володька, лечиться надо в хорошем стационаре
Ответить
шахта Заполярная
1769701407
Сходи к зинке, что бы крышу снесло, там один только дельфин чего стоит, да еще джонов подвезли.
Ответить
Прокс
1769702027
А кто то может этого Недоклуба в стране,и не надо оперу греть!!!Москва-Швейный гейдоклуб,самое антинародное!!!
Ответить
  • Читайте нас: 