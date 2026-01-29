«Зенит» улучшил предложение по нападающему «Трабзонспора»

«Зенит» не оставляет попыток заполучить форварда «Трабзонспора» Фелипе Аугусто.

Ранее петербургский клуб сделал предложение по 21-летнему футболисту – 10 миллионов евро + 4,5 миллиона в виде бонусов + 15 процентов от суммы будущей перепродажи.

Сообщается, что зенитовцы улучшили условия до 10 миллионов евро + 5 миллионов бонусами + 20 процентов от суммы будущей перепродажи.