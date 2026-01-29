«Зенит» улучшил предложение по нападающему «Трабзонспора»

«Зенит» не оставляет попыток заполучить форварда «Трабзонспора» Фелипе Аугусто.
Ранее петербургский клуб сделал предложение по 21-летнему футболисту – 10 миллионов евро + 4,5 миллиона в виде бонусов + 15 процентов от суммы будущей перепродажи.
Сообщается, что зенитовцы улучшили условия до 10 миллионов евро + 5 миллионов бонусами + 20 процентов от суммы будущей перепродажи.
- В этом сезоне Аугусто забил 10 голов в 21 матче.
- Рыночная стоимость бразильца – 6 миллионов евро.
Источник: твиттер Serdar SX