Радимов – о новичке «Зенита»: «Вселяет оптимизм»

Владислав Радимов прокомментировал переход атакующего полузащитника Джона Джона из «Брагантино» в «Зенит».
«Та результативность, которую он сохранил в нынешнем сезоне, вселяет оптимизм. Если покупают игрока и рассчитывают на него, он должен приносить пользу.
Ни для кого не секрет, что из «Зенита» ты можешь попасть в национальную сборную. А для любого бразильского мальчишки это мечта номер один», – сказал Радимов.
- Джон Джон перешел за 18+4 млн евро и заключил контракт до лета 2031 года.
- В составе предыдущей команды хавбек забил 20 голов и сделал 14 ассистов в 76 матчах.
Источник: Sportbox