Радимов – о новичке «Зенита»: «Вселяет оптимизм»

30 января, 00:16
5

Владислав Радимов прокомментировал переход атакующего полузащитника Джона Джона из «Брагантино» в «Зенит».

«Та результативность, которую он сохранил в нынешнем сезоне, вселяет оптимизм. Если покупают игрока и рассчитывают на него, он должен приносить пользу.

Ни для кого не секрет, что из «Зенита» ты можешь попасть в национальную сборную. А для любого бразильского мальчишки это мечта номер один», – сказал Радимов.

  • Джон Джон перешел за 18+4 млн евро и заключил контракт до лета 2031 года.
  • В составе предыдущей команды хавбек забил 20 голов и сделал 14 ассистов в 76 матчах.

Источник: Sportbox
Россия. Премьер-лига Зенит Джон Джон Радимов Владислав
Бумбраш
1769736479
Вот буланиха и подтвердила,что из зинки в сб.Бразилии можно попасть,зинка гордость бразильского футбола и позор российского.
Ответить
Император Бомжей
1769744113
А есть команды, из которых принципиально не берут игроков в сборные? Условно если в ЦСКА будет добротный бразилец, его в сборную не возьмут?))) Из любой команды можно попасть в сборную Не все ж бразильцы из Зенита в сборной Поэтому также можно сказать, что из Зенита можно и не попасть в сборную
Ответить
Номэд
1769758738
Ахах. То то жерсон сбежал обратно в бразилию, по его словам, что бы быть на виду и играть на сборную. зэпэрээф!
Ответить
somn
1769763130
Жерсон тоже внушал, но недовнушил и ушёл...
Ответить
