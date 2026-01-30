Радимов – о новичке «Зенита»: «Вселяет оптимизм»

Владислав Радимов прокомментировал переход атакующего полузащитника Джона Джона из «Брагантино» в «Зенит».

«Та результативность, которую он сохранил в нынешнем сезоне, вселяет оптимизм. Если покупают игрока и рассчитывают на него, он должен приносить пользу.

Ни для кого не секрет, что из «Зенита» ты можешь попасть в национальную сборную. А для любого бразильского мальчишки это мечта номер один», – сказал Радимов.