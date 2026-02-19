Лига Европы. ПАОК Оздоева проиграл в стыках, разгром команды Тедеско и другие результаты

Завершились четыре первых стыковых матча Лиги Европы-2025/26.
ПАОК с Магомедом Оздоевым в составе дома уступил «Сельте».
«Фенербахче» под руководством экс-тренера «Спартака» Доменико Тедеско потерпел крупное поражение от «Ноттингем Форест» с 17-го места АПЛ.
Гостевые победы добыли «Болонья» и «Генк» над «Бранном» и загребским «Динамо» соответственно.
Лига Европы. 1/16 финала
Бранн - Болонья - 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 - С. Кастро, 9.
Гол: 0:1 - С. Кастро, 9.
Динамо Загреб - Генк - 1:3 (1:2)Таблица турнира Календарь турнира
Голы: 0:1 - Б. Хейнен, 15; 0:2 - З. Эль Уахди, 21; 1:2 - Д. Бельо, 44; 1:3 - З. Эль Уахди, 90.
Фенербахче - Ноттингем Форест - 0:3 (0:2)Таблица турнира Календарь турнира
Голы: 0:1 - Мурильо, 21; 0:2 - И. Жезус, 43; 0:3 - М. Гиббс-Уайт, 50.
ПАОК - Сельта - 1:2 (0:2)Таблица турнира Календарь турнира
Голы: 0:1 - Я. Аспас, 34; 0:2 - В. Сведберг, 43; 1:2 - А. Еремеефф, 77.
Источник: «Бомбардир»