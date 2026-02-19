Введите ваш ник на сайте
  • Лига Европы. ПАОК Оздоева проиграл в стыках, разгром команды Тедеско и другие результаты

Лига Европы. ПАОК Оздоева проиграл в стыках, разгром команды Тедеско и другие результаты

19 февраля, 22:49

Завершились четыре первых стыковых матча Лиги Европы-2025/26.

ПАОК с Магомедом Оздоевым в составе дома уступил «Сельте».

«Фенербахче» под руководством экс-тренера «Спартака» Доменико Тедеско потерпел крупное поражение от «Ноттингем Форест» с 17-го места АПЛ.

Гостевые победы добыли «Болонья» и «Генк» над «Бранном» и загребским «Динамо» соответственно.

Лига Европы. 1/16 финала
Бранн - Болонья - 0:1 (0:1)
Гол: 0:1 - С. Кастро, 9.
Динамо Загреб - Генк - 1:3 (1:2)
Голы: 0:1 - Б. Хейнен, 15; 0:2 - З. Эль Уахди, 21; 1:2 - Д. Бельо, 44; 1:3 - З. Эль Уахди, 90.
Фенербахче - Ноттингем Форест - 0:3 (0:2)
Голы: 0:1 - Мурильо, 21; 0:2 - И. Жезус, 43; 0:3 - М. Гиббс-Уайт, 50.
ПАОК - Сельта - 1:2 (0:2)
Голы: 0:1 - Я. Аспас, 34; 0:2 - В. Сведберг, 43; 1:2 - А. Еремеефф, 77.
Еще по теме:
Лига Европы. «Црвена Звезда» Станковича выиграла во Франции и другие результаты
Впервые в истории еврокубков 2 команды 5 раз сыграют между собой за один сезон 3
Результаты жеребьевки стыковых матчей Лиги Европы 2
Источник: «Бомбардир»
Лига Европы Фенербахче Ноттингем Форест Динамо Загреб Генк Бранн Болонья ПАОК Сельта
Миранчук начал сезон в МЛС вне стартового состава и вышел на замену
11:30
Аленичев заявил, что не вернется тренировать во Вторую лигу
11:15
Важное заявление Роналду о своем будущем
10:57
2
ФотоНовую форму «Ювентуса» сравнили с тюремной робой
10:05
6
Быстров вспомнил детали скандального трансфера из «Зенита» в «Спартак»
09:45
4
«Манчестер Сити» поглумился над фанатом «МЮ» Фрэнком, который 1,5 года не стрижется
09:19
3
Нашелся ответственный за поражение «Реала» от «Осасуны»
09:13
1
Крупные победы «Спартака» и «Зенита», покер Глушакова, скорая отставка в РПЛ, поражение «Реала» и другие новости
01:57
Лига 1. «ПСЖ» не заметил аутсайдера (3:0), у Сафонова 6 матчей в основе подряд
01:01
3
12 самых важных людей российского футбола по итогам 2025 года
00:11
20
Лига Европы. «Црвена Звезда» Станковича выиграла во Франции и другие результаты
20 февраля
Лига Европы. ПАОК Оздоева проиграл в стыках, разгром команды Тедеско и другие результаты
19 февраля
Впервые в истории еврокубков 2 команды 5 раз сыграют между собой за один сезон
30 января
3
Результаты жеребьевки стыковых матчей Лиги Европы
30 января
2
Opta назвала главного фаворита Лиги Европы
30 января
2
Только два россиянина вышли в плей-офф Лиги Европы
30 января
3
Итоги общего этапа Лиги Европы-2025/26
30 января
3
Определились предварительные пары стыковых матчей Лиги Европы
30 января
Лига Европы. «Лион» обыграл ПАОК, «Рома» спасла ничью, «Астон Вилла» вырвала волевую победу и другие результаты
30 января
Фанаты ПАОКа погибли по пути на матч Лиги Европы
28 января
3
Известны 19 участников плей-офф Лиги Европы
23 января
Лига Европы. Победы «Ромы», «Ниццы», «Сельты» и другие результаты
23 января
Лига Европы. Эмери победил Тедеско, Станкович выиграл с «Црвеной Звездой» и другие результаты
22 января
ВидеоФанаты «Фейеноорда» подожгли в Румынии «Амстердам»
2025.12.12 19:40
Турнирная таблица Лиги Европы после 6 туров
2025.12.12 09:27
Лига Европы. Победы «Бетиса», «Штутгарта», «Болоньи»; «Лион» забил 6 голов и другие результаты
2025.11.28 01:03
Лига Европы. Разгромные победы «Порту» и «Лилля», ПАОК Чалова и Оздоева потерял очки
2025.11.27 22:50
Российский игрок отдал голевой пас в Лиге Европы через минуту после выхода на замену
2025.11.07 10:50
Лига Европы. Ассист Оздоева помог ПАОКу разгромно победить, «Рома» обыграла «Рейнджерс» и другие результаты
2025.11.07 00:59
Лига Европы. Поражения «Лилля» и «Селтика», «Порту» сыграл вничью и другие результаты
2025.11.06 22:44
Лига Европы. Чалов помог ПАОКу обыграть «Лилль», поражения «Ромы» и Порту» и другие результаты
2025.10.24 00:01
Чалов отдал ассист в матче Лиги Европы
2025.10.23 23:35
Лига Европы. Сенсационное поражение «Астон Виллы», «Фенербахче» обыграл «Штутгарт» и другие результаты
2025.10.23 21:48
Премьер Великобритании отреагировал на недопуск израильских болельщиков на матч ЛЕ
2025.10.17 13:50
11
В Израиле жестко отреагировали на запрет «Астон Виллы»: «Позорное и трусливое решение!»
2025.10.16 23:47
2
Английский клуб запретил болельщикам «Маккаби Тель-Авив» посещать матч ЛЕ
2025.10.16 22:33
8
УЕФА обвинили в соучастии в геноциде: «Выгоните немедленно Израиль!»
2025.10.03 15:15
5
Соучастник «ноги Акинфеева» забил в Лиге Европы команде Чалова и Оздоева
2025.10.03 00:10
1
