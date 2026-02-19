Лига Европы. ПАОК Оздоева проиграл в стыках, разгром команды Тедеско и другие результаты

Завершились четыре первых стыковых матча Лиги Европы-2025/26.

ПАОК с Магомедом Оздоевым в составе дома уступил «Сельте».

«Фенербахче» под руководством экс-тренера «Спартака» Доменико Тедеско потерпел крупное поражение от «Ноттингем Форест» с 17-го места АПЛ.

Гостевые победы добыли «Болонья» и «Генк» над «Бранном» и загребским «Динамо» соответственно.