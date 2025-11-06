Лига Европы. Поражения «Лилля» и «Селтика», «Порту» сыграл вничью и другие результаты

Завершились первые девять матчей 4-го тура общего этапа Лиги Европы-2025/26.
Лига Европы. 4 тур
Ницца - Фрайбург - 1:3 (1:3)Таблица турнира Календарь турнира
Голы: 1:0 - К. Оморуйи, 25; 1:1 - J. Manzambi , 29; 1:2 - В. Грифо, 39 (с пенальти); 1:3 - Д. Шерхант, 42.
Штурм - Ноттингем Форест - 0:0 (0:0)Таблица турнира Календарь турнира
Незабитые пенальти: нет - М. Гиббс-Уайт, 35.
Зальцбург - Гоу Эхед Иглс - 2:0 (0:0)Таблица турнира Календарь турнира
Голы: 1:0 - Й. Вертессен, 59; 2:0 - А. Терзич, 80.
Утрехт - Порту - 1:1 (0:0)Таблица турнира Календарь турнира
Голы: 1:0 - М. Родригес, 48; 1:1 - Б. Сайнс, 66.
Удаления: В. Баркас, 66 - нет.
Динамо - Сельта - 0:3 (0:3)Таблица турнира Календарь турнира
Голы: 0:1 - П. Дуран, 4; 0:2 - С. Домингес, 28 (в свои ворота); 0:3 - П. Дуран, 44.
Црвена Звезда - Лилль - 1:0 (0:0)Таблица турнира Календарь турнира
Гол: 1:0 - М. Арнаутович, 85 (с пенальти).
Базель - ФКСБ - 3:1 (1:0)Таблица турнира Календарь турнира
Голы: 1:0 - Д. Шакири, 19 (с пенальти); 1:1 - Д. Олару, 57; 2:1 - Д. Шакири, 73; 3:1 - И. Салах, 89.
Удаления: нет - С. Тарновану, 12.
Мальме - Панатинаикос - 0:1 (0:0)Таблица турнира Календарь турнира
Гол: 0:1 - Ф. Джуричич, 85.
Незабитые пенальти: нет - К. Свидерски, 20.
Мидтьюлланд - Селтик - 3:1 (3:0)Таблица турнира Календарь турнира
Голы: 1:0 - М. Эрлич, 34; 2:0 - M. Krüger-Johnsen , 35; 3:0 - Франкулину, 41; 3:1 - Р. Хатате, 81 (с пенальти).
