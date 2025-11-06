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Расписание матчей
Лига Европы 2025/2026
Динамо Загреб - Сельта
Динамо Загреб - Сельта: обзор матча 06 ноября 2025
Динамо Загреб
06.11.2025, четверг, 20:45
Лига Европы, 4 тур
0 : 3
Завершен
Сельта
4'
П. Дуран
28'
С. Домингес (АГ)
44'
П. Дуран
Матч
Составы
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Динамо Загреб - Сельта
Завершен
90'
+3'
85'
Замена
Уго Сотело
️️️️➡️️
Мигель Роман
Замена
Гонсало Вильяр
️️️️➡️️
Миха Зайц
78'
76'
Замена
Дамиан Родригес
️️️️➡️️
Фран Бельтран
76'
Замена
Йоэль Лаго
️️️️➡️️
Карл Старфельт
63'
Замена
Ферран Хутгла
️️️️➡️️
Брайан Сарагоса
63'
Замена
Борха Иглесиас
️️️️➡️️
Пабло Дуран
Замена
Дион Бельо
️️️️➡️️
Сандро Куленович
59'
Замена
Лука Стойкович
️️️️➡️️
Деян Любичич
59'
Замена
Matteo Perez Vinlöf
️️️️➡️️
Bruno Goda
46'
Замена
Монсеф Бакрар
️️️️➡️️
Кевин Теофил-Катерин
46'
45'
+1'
44'
ГОЛ! 0:3!
Пабло Дуран
Пас отдал
Брайан Сарагоса
28'
ГОЛ в свои ворота! 0:2!
Серджи Домингес
4'
ГОЛ! 0:1!
Пабло Дуран
Пас отдал
Яго Аспас
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо Загреб
33
Иван Невистич
ВР
28
Кевин Теофил-Катерин
ЦЗ
36
Серджи Домингес
ЦЗ
26
Скотт Маккена
ЦЗ
21
Деян Любичич
ОП
3
Bruno Goda
ЦП
27
Йосип Мишич
(К)
ЦП
8
Миха Зайц
ЦП
11
Арбер Ходжа
ЛВ
17
Сандро Куленович
ЦФ
21
Mateo Lisica
ЦФ
Главный тренер
Марио Ковачевич
Сельта
1
Иван Вильяр
ВР
21
Михайло Ристич
ЛЗ
2
Карл Старфельт
ЦЗ
24
Карлос Домингес
ЦЗ
32
Хави Родригес
ПЗ
8
Фран Бельтран
ЦП
16
Мигель Роман
ЦП
97
Брайан Сарагоса
АП
39
Йонес Эль-Абделлауи
ПВ
18
Пабло Дуран
ЦФ
10
Яго Аспас
(К)
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Хиральдес
Динамо Загреб
44
Иван Филипович
ВР
22
Matteo Perez Vinlöf
ЦЗ
35
Noa Mikić
ЦЗ
14
Marko Soldo
ЦП
12
Гонсало Вильяр
ЦП
32
Роберт Мудражия
ЦП
7
Лука Стойкович
ЛВ
71
Монсеф Бакрар
ЦФ
9
Дион Бельо
ЦФ
15
Niko Galešić
ЦФ
10
Габриэль Видович
ЦФ
23
Cardoso Varela
ЦФ
Сельта
25
Марк Видаль
ВР
20
Маркос Алонсо
ЛЗ
29
Йоэль Лаго
ЦЗ
12
Ману Фернандес
ЦЗ
3
Оскар Мингеса
ЦЗ
5
Серхио Каррейра
ЦЗ
23
Уго Альварес
ЦП
22
Уго Сотело
ЦП
6
Илаш Мориба
ЦП
23
Дамиан Родригес
АП
9
Ферран Хутгла
ПВ
7
Борха Иглесиас
ЦФ
3-1-3-1-2
33
Невистич
28
Теофил-Катерин
36
Домингес
26
Маккена
21
Любичич
3
27
Мишич
8
Зайц
11
Ходжа
21
17
Куленович
4-2-2-2
1
Вильяр
32
Родригес
2
Старфельт
24
Домингес
21
Ристич
8
Бельтран
16
Роман
39
Эль-Абделлауи
97
Сарагоса
10
Аспас
18
Дуран
3
22
22
3
8
Зайц
12
Вильяр
12
Вильяр
8
Зайц
21
Любичич
7
Стойкович
7
Стойкович
21
Любичич
28
Теофил-Катерин
71
Бакрар
71
Бакрар
28
Теофил-Катерин
17
Куленович
9
Бельо
9
Бельо
17
Куленович
2
Старфельт
29
Лаго
29
Лаго
2
Старфельт
16
Роман
22
Сотело
22
Сотело
16
Роман
8
Бельтран
23
Родригес
23
Родригес
8
Бельтран
97
Сарагоса
9
Хутгла
9
Хутгла
97
Сарагоса
18
Дуран
7
Иглесиас
7
Иглесиас
18
Дуран
Остались в запасе
Динамо Загреб
Сельта
44
Иван Филипович
ВР
35
Noa Mikić
ЦЗ
14
Marko Soldo
ЦП
32
Роберт Мудражия
ЦП
15
Niko Galešić
ЦФ
10
Габриэль Видович
ЦФ
23
Cardoso Varela
ЦФ
Главный тренер
Марио Ковачевич
25
Марк Видаль
ВР
20
Маркос Алонсо
ЛЗ
12
Ману Фернандес
ЦЗ
3
Оскар Мингеса
ЦЗ
5
Серхио Каррейра
ЦЗ
23
Уго Альварес
ЦП
6
Илаш Мориба
ЦП
Главный тренер
Клаудио Хиральдес
Остались в запасе
44
Иван Филипович
ВР
35
Noa Mikić
ЦЗ
14
Marko Soldo
ЦП
32
Роберт Мудражия
ЦП
15
Niko Galešić
ЦФ
10
Габриэль Видович
ЦФ
23
Cardoso Varela
ЦФ
Остались в запасе
25
Марк Видаль
ВР
20
Маркос Алонсо
ЛЗ
12
Ману Фернандес
ЦЗ
3
Оскар Мингеса
ЦЗ
5
Серхио Каррейра
ЦЗ
23
Уго Альварес
ЦП
6
Илаш Мориба
ЦП
Главный тренер
Марио Ковачевич
Главный тренер
Клаудио Хиральдес
Статистика матча Динамо Загреб - Сельта
Всего ударов по воротам
10
8
Удары в створ
5
3
Владение мячом %
60
40
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
5
2
Нарушения
6
12
Офсайды
3
3
Количество передач
654
454
Сейвы
1
5
Точность передач %
89
87
Удары мимо ворот
2
4
Блокированные удары
3
1
Удары из пределов штрафной
6
6
Удары из-за пределов штрафной
4
2
xG (ожидаемые голы)
0.7
1.44
xGP (предотвращенные голы)
0.61
0.61
Информация о матче
Главный судья:
Анастасиос Папапетру
(Афины)
Стадион:
Stadion Maksimir, Zagreb
Посещаемость:
19431
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