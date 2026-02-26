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  • «Генк» – «Динамо» Загреб: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 февраля 2026

«Генк» – «Динамо» Загреб: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 февраля 2026

26 февраля, 21:50
Генк
26.02.2026, четверг, 23:00
Лига Европы, 1/16 финала
3 : 3
Первый матч – 3 : 1
Завершен
Динамо Загреб
51' Й. Сор 101' М. Перес Винлёф (АГ) 114' Д. Хейманс
45+2' М. Бакрар 57' Л. Стойкович (П) 75' Л. Стойкович
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Генк
26
Тобиас Лаваль
ВР
18
Жорис Кайембе
ЛЗ
15
Муджаид Садик
ЦЗ
7
Закария Эль Уахди
ПЗ
6
Матте Сметс
ОП
8
Брайан Хейнен
(К) ЦП
21
Ibrahima Sory Bangoura
ЦП
38
Дан Хейманс
АП
10
Дзюня Ито
ПВ
11
Йира Сор
ПВ
18
Robin Mirisola
ЦФ
Главный тренер
Ники Хайен
Динамо Загреб
25
Доминик Ливакович
ВР
25
Морис Валинчич
ЦЗ
26
Скотт Маккена
ЦЗ
10
Лука Стойкович
ЛВ
3
Бруно Года
ЦП
27
Йосип Мишич
(К) ЦП
8
Миха Зайц
ЦП
30
Фран Топич
ЦП
15
Niko Galešić
ЦФ
40
Габриэль Видович
ЦФ
71
Монсеф Бакрар
ЦФ
Главный тренер
Марио Ковачевич
Генк
28
Lucca Kiaba Mounganga
ВР
1
Хендрик ван Кромбрадж
ВР
34
Adrian Palacios
ЦЗ
24
Николас Саттльбергер
ОП
19
Яймар Медина
ЦП
14
Ярне Стекерс
АП
27
Кен Нкуба
ПВ
23
Aaron Bibout
ЦФ
9
Jusef Erabi
ЦФ
32
Noah Adedeji-Sternberg
ЦФ
30
Ayumu Yokoyama
ЦФ
Динамо Загреб
44
Иван Филипович
ВР
33
Иван Невистич
ВР
22
Маттео Перес Винлёф
ЦЗ
42
Marko Zebić
ЦЗ
35
N. Mikic
ЦЗ
14
Marko Soldo
ЦП
41
Sven Šunta
ЦП
21
Матео Лисица
ПВ
23
Cardoso Varela
ЦФ
3-1-2-3-1
26
Лаваль
18
Кайембе
15
Садик
7
Эль Уахди
6
Сметс
8
Хейнен
21
10
Ито
38
Хейманс
11
Сор
18
2-4-1-3
25
Ливакович
25
Валинчич
26
Маккена
27
Мишич
8
Зайц
30
Топич
3
Года
10
Стойкович
71
Бакрар
40
Видович
15
21
24
Саттльбергер
24
Саттльбергер
21
18
Кайембе
19
Медина
19
Медина
18
Кайембе
10
Ито
14
Стекерс
14
Стекерс
10
Ито
18
23
23
18
11
Сор
32
32
11
Сор
30
Топич
21
Лисица
21
Лисица
30
Топич
3
Года
22
Перес Винлёф
22
Перес Винлёф
3
Года
15
42
42
15
8
Зайц
14
14
8
Зайц
27
Мишич
41
41
27
Мишич
40
Видович
23
23
40
Видович
Остались в запасе
Генк
Динамо Загреб
28
Lucca Kiaba Mounganga
ВР
1
Хендрик ван Кромбрадж
ВР
34
Adrian Palacios
ЦЗ
27
Кен Нкуба
ПВ
9
Jusef Erabi
ЦФ
30
Ayumu Yokoyama
ЦФ
Главный тренер
Ники Хайен
44
Иван Филипович
ВР
33
Иван Невистич
ВР
35
N. Mikic
ЦЗ
Главный тренер
Марио Ковачевич
Остались в запасе
28
Lucca Kiaba Mounganga
ВР
1
Хендрик ван Кромбрадж
ВР
34
Adrian Palacios
ЦЗ
27
Кен Нкуба
ПВ
9
Jusef Erabi
ЦФ
30
Ayumu Yokoyama
ЦФ
Остались в запасе
44
Иван Филипович
ВР
33
Иван Невистич
ВР
35
N. Mikic
ЦЗ
Главный тренер
Ники Хайен
Главный тренер
Марио Ковачевич
Генк
Точно не сыграют
Константинос Карецас
АП
Josue Ndenge Kongolo
ЦЗ
Динамо Загреб
Точно не сыграют
Дион Бельо
ЦФ
Исмаэль Беннасер
ЦП
Paul Bismarck Tabinas
ЦЗ
Рауль Торренте
ЦЗ
Серджи Домингес
ЦЗ
Арбер Ходжа
ЛВ
Статистика матча Генк - Динамо Загреб
2
1
3
Всего ударов по воротам
22
17
Удары в створ
8
6
Владение мячом %
47
53
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
8
7
Нарушения
12
12
Офсайды
2
3
Количество передач
537
615
Сейвы
3
5
Точность передач %
86
83
Удары мимо ворот
7
4
Блокированные удары
7
7
Удары из пределов штрафной
18
6
Удары из-за пределов штрафной
4
11
xG (ожидаемые голы)
3.41
1.61
xGP (предотвращенные голы)
0.93
0.93

Смотреть прямую трансляцию ответного матча «Генк против «Динамо» Загреб, 1/16 Лиги Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 26 февраля в 23:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Генк» – «Динамо» Загреб

«Генк» – «Динамо» Загреб: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 февраля 2026

Источник: «Бомбардир»
Лига Европы Динамо Загреб Генк
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