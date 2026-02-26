26.02.2026, четверг, 23:00
Лига Европы, 1/16 финала
Лига Европы, 1/16 финала
3 : 3
Завершен
Составы команд
Генк
Генк
3-1-2-3-1
26
Лаваль
18
Кайембе
15
Садик
7
Эль Уахди
6
Сметс
8
Хейнен
21
10
Ито
38
Хейманс
11
Сор
18
2-4-1-3
25
Ливакович
25
Валинчич
26
Маккена
27
Мишич
8
Зайц
30
Топич
3
Года
10
Стойкович
71
Бакрар
40
Видович
15
21
24
Саттльбергер
24
Саттльбергер
21
18
Кайембе
19
Медина
19
Медина
18
Кайембе
10
Ито
14
Стекерс
14
Стекерс
10
Ито
18
23
23
18
11
Сор
32
32
11
Сор
30
Топич
21
Лисица
21
Лисица
30
Топич
3
Года
22
Перес Винлёф
22
Перес Винлёф
3
Года
15
42
42
15
8
Зайц
14
14
8
Зайц
27
Мишич
41
41
27
Мишич
40
Видович
23
23
40
Видович
Остались в запасе
Генк
Динамо Загреб
28
Lucca Kiaba Mounganga
ВР
1
Хендрик ван Кромбрадж
ВР
34
Adrian Palacios
ЦЗ
27
Кен Нкуба
ПВ
9
Jusef Erabi
ЦФ
30
Ayumu Yokoyama
ЦФ
Главный тренер
Ники Хайен
44
Иван Филипович
ВР
33
Иван Невистич
ВР
35
N. Mikic
ЦЗ
Главный тренер
Марио Ковачевич
Остались в запасе
28
Lucca Kiaba Mounganga
ВР
1
Хендрик ван Кромбрадж
ВР
34
Adrian Palacios
ЦЗ
27
Кен Нкуба
ПВ
9
Jusef Erabi
ЦФ
30
Ayumu Yokoyama
ЦФ
Остались в запасе
44
Иван Филипович
ВР
33
Иван Невистич
ВР
35
N. Mikic
ЦЗ
Главный тренер
Ники Хайен
Главный тренер
Марио Ковачевич
Генк
Точно не сыграют
Статистика матча Генк - Динамо Загреб
2
1
3
Всего ударов по воротам
22
17
Удары в створ
8
6
Владение мячом %
47
53
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
8
7
Нарушения
12
12
Офсайды
2
3
Количество передач
537
615
Сейвы
3
5
Точность передач %
86
83
Удары мимо ворот
7
4
Блокированные удары
7
7
Удары из пределов штрафной
18
6
Удары из-за пределов штрафной
4
11
xG (ожидаемые голы)
3.41
1.61
xGP (предотвращенные голы)
0.93
0.93
Смотреть прямую трансляцию ответного матча «Генк против «Динамо» Загреб, 1/16 Лиги Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 26 февраля в 23:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Генк» – «Динамо» Загреб
- Матч можно посмотреть в сервисе «Okko».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»