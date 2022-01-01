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Боруссия Д
Константинос Карецас
€ 35 млн
Константинос Карецас
Боруссия Д
19 ноября 2007 (18), Генк
#19 | Полузащитник
173 см
Греция
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