26 февраля 2026 9:05
Генк - Динамо Загреб
26 февр. 2026, четверг 23:00 | Лига Европы, 1/16 финалаПерейти в онлайн матча
26 февраля в ответном матче раунда плей-офф Лиги Европы сыграют «Генк» и «Динамо» Загреб. Матч в Генке начнется в 23:00 (мск).
«Генк»
В первой встрече бельгийцы одержали выездную победу со счетом 3:1. Дубль оформил Закария Эль Уахди, еще один гол забил Брайан Хейнен.
Последние результаты:
- 22.02.26 «Генк» – «Стандард» – 0:3;
- 19.02.26 «Динамо» Загреб – «Генк» – 1:3;
- 13.02.26 «Мехелен» – «Генк» – 2:3.
«Динамо» Загреб
Динамовцы в 1-м матче наиграли на 1.51 xG, но забить смогли всего раз – отличился лучший бомбардир команды Дион Беле. В ответной встрече он не сыграет из-за перебора карточек – огромная потеря для Загреба, которому нужно отыгрываться.
Предыдущие результаты:
- 22.02.26 «Вараждин» – «Динамо» – 0:4;
- 19.02.26 «Динамо» – «Генк» – 1:3;
- 14.02.26 «Динамо» – «Истра 1961» – 4:0.
Очные встречи
- 19.02.26 «Динамо» – «Генк» – 1:3;
- 25.11.21 «Динамо» – «Генк» – 1:1;
- 30.09.21 «Генк» – «Динамо» – 0:3.
Прогноз на матч «Генк» – «Динамо» Загреб
В группе Лиги Европы-2021/22 «Динамо» разгромно победило «Генк» в гостях (3:0), а в Загребе была ничья (1:1). Но сейчас есть большие сомнения, что «Динамо» без лучшего бомбардира повторит успех 5-летней давности и крупно победит в Генке.
- Прогноз – П1 с кф. 2.15.
- Прогноз на точный счет – 2:1 с кф. 9.00.