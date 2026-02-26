Введите ваш ник на сайте
«Генк» – «Динамо» Загреб: прогноз и ставки на матч 26 февраля 2026 с коэффициентом 2.15

26 февраля 2026 9:05
Генк - Динамо Загреб
26 февр. 2026, четверг 23:00 | Лига Европы, 1/16 финала
Перейти в онлайн матча
2.15
Победа «Генка»
Сделать ставку

26 февраля в ответном матче раунда плей-офф Лиги Европы сыграют «Генк» и «Динамо» Загреб. Матч в Генке начнется в 23:00 (мск).

«Генк»

В первой встрече бельгийцы одержали выездную победу со счетом 3:1. Дубль оформил Закария Эль Уахди, еще один гол забил Брайан Хейнен.

Последние результаты:

  • 22.02.26 «Генк» – «Стандард» – 0:3;
  • 19.02.26 «Динамо» Загреб – «Генк» – 1:3;
  • 13.02.26 «Мехелен» – «Генк» – 2:3.

«Динамо» Загреб

Динамовцы в 1-м матче наиграли на 1.51 xG, но забить смогли всего раз – отличился лучший бомбардир команды Дион Беле. В ответной встрече он не сыграет из-за перебора карточек – огромная потеря для Загреба, которому нужно отыгрываться.

Предыдущие результаты:

  • 22.02.26 «Вараждин» – «Динамо» – 0:4;
  • 19.02.26 «Динамо» – «Генк» – 1:3;
  • 14.02.26 «Динамо» – «Истра 1961» – 4:0.

Очные встречи

  • 19.02.26 «Динамо» – «Генк» – 1:3;
  • 25.11.21 «Динамо» – «Генк» – 1:1;
  • 30.09.21 «Генк» – «Динамо» – 0:3.

Прогноз на матч «Генк» – «Динамо» Загреб

В группе Лиги Европы-2021/22 «Динамо» разгромно победило «Генк» в гостях (3:0), а в Загребе была ничья (1:1). Но сейчас есть большие сомнения, что «Динамо» без лучшего бомбардира повторит успех 5-летней давности и крупно победит в Генке.

  • Прогноз – П1 с кф. 2.15.
  • Прогноз на точный счет – 2:1 с кф. 9.00.

2.15
Победа «Генка»
Сделать ставку
Автор: Рассказов Михаил
Лига Европы Динамо Загреб Генк
