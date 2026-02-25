Введите ваш ник на сайте
«Аль-Рияд» – «Аль-Ахли»: прогноз и ставки на матч 26 февраля 2026 с коэффициентом 1.42

25 февраля 2026 9:17
Аль-Рияд - Аль-Ахли
26 февр. 2026, четверг 22:00 | Саудовская Аравия. Премьер-лига, 24 тур
Перейти в онлайн матча
1.42
Победа «Аль-Ахли» с форой (-1)
Сделать ставку

26 февраля в рамках 24 тура чемпионата Саудовской Аравии состоится матч, в котором «Аль-Рияд» примет «Аль-Ахли». Хозяева продолжают борьбу за сохранение прописки в элите, тогда как гости уверенно лидируют в турнирной таблице и подходят к игре на фоне победной серии.

«Аль-Рияд»

«Аль-Рияд» находится в сложной турнирной ситуации: после 23 туров команда набрала 16 очков и занимает 15 место. Несмотря на то что в трех последних матчах чемпионата Саудовской Аравии коллектив стабильно забивает, оборона остается уязвимой – команда пропускает в 17 из 19 последних матчей. В пяти последних играх «Аль-Рияд» отличился всего 4 раза и пропустил 6 мячей, а средняя результативность составляет лишь 0.80 гола за матч. Домашняя статистика также не внушает оптимизма – команда не выигрывает в 8 последних матчах на своем поле.

«Аль-Ахли»

«Аль-Ахли» уверенно идет к чемпионству: 56 очков после 23 туров и первое место в таблице чемпионата Саудовской Аравии. Команда побеждает в 4 последних матчах и стабильно забивает на этом отрезке. В пяти последних встречах «Аль-Ахли» отличился 14 раз – в среднем 2.80 гола за игру. В атаке ключевую роль играет Айвен Тоуни, на счету которого уже 31 мяч в 34 матчах. Кроме того, гости не проигрывают «Аль-Рияду» в 6 из 7 последних очных матчей и регулярно поражают ворота этого соперника.

Факты о командах

«Аль-Рияд»

  • 15 место после 23 туров
  • Не выигрывает в 8 последних домашних матчах
  • Забивает в 3 последних матчах
  • Пропускает в 17 из 19 последних матчей
  • В среднем: 0.80 забито, 1.20 пропущено (последние 5 игр)

«Аль-Ахли»

  • 1 место после 23 туров
  • Побеждает в 4 последних матчах
  • Забивает в 4 последних матчах
  • В среднем: 2.80 забито, 1.20 пропущено (последние 5 игр)
  • Не проигрывает в 6 из 7 последних матчей против «Аль-Рияда»

Прогноз на матч «Аль-Рияд» – «Аль-Ахли»

С учетом текущей формы команд и турнирного положения гости выглядят явным фаворитом встречи. «Аль-Ахли» демонстрирует высокую результативность и стабильную игру в атаке, тогда как «Аль-Рияд» регулярно допускает ошибки в обороне. При таких вводных логично ожидать, что лидер чемпионата Саудовской Аравии сможет контролировать ход встречи и создать достаточное количество моментов у чужих ворот.

Рекомендованные ставки:

  • Победа «Аль-Ахли» с форой (-1) – коэффициент 1.42
  • Индивидуальный тотал «Аль-Ахли» больше 1.5

1.42
Победа «Аль-Ахли» с форой (-1)
Сделать ставку
Автор: Ланьков Роман
Саудовская Аравия. Премьер-лига Аль-Ахли Аль-Рияд
