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«Манчестер Сити» – «Реал»: прогноз и ставки на матч 17 марта 2026 с коэффициентом 1.5

16 марта 2026 8:01
Манчестер Сити - Реал
17 мар. 2026, вторник 23:00 | Лига чемпионов, 1/8 финала
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1.50
Победа «Манчестер Сити»
Сделать ставку
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17 марта в рамках ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов «Манчестер Сити» примет «Реал». Это противостояние двух грандов мирового футбола, где хозяевам нужно совершить подвиг после разгромного поражения в первом матче (0:3).

«Манчестер Сити»

«Горожане» переживают тяжелый период после разгрома в Мадриде. Команда пропускает в 4 последних матчах и демонстрирует нестабильную оборону – 1.40 пропуска в среднем за последние 5 игр (7 голов). При этом атака «Сити» работает на среднем уровне: 1.40 гола в среднем (7 мячей). Важный фактор – хозяева забивают «Реалу» в 12 из 14 последних очных встречах.

«Реал»

«Сливочные» подходят к матчу с комфортным преимуществом после победы 3:0. Команда побеждает в 3 последних матчах Лиги чемпионов и демонстрирует разрушительную атаку: 2.20 гола в среднем за последние 5 игр (11 мячей) и забивает в 7 последних матчах ЛЧ. Оборона «Реала» надежна – всего 0.80 пропуска в среднем. Гости забивают «Манчестер Сити» в 6 последних очных встречах.

Факты о командах

«Манчестер Сити»

  • Забивает в 13 из 15 последних матчей (1.40 в среднем).
  • Пропускает в 4 последних матчах (1.40 в среднем).
  • Забивает «Реалу» в 12 из 14 последних очных встречах.
  • Проиграл первый матч 0:3.

«Реал»

  • 3 победы подряд в Лиге чемпионов.
  • Забивает в 7 последних матчах ЛЧ (2.20 в среднем).
  • Пропускает в среднем 0.80 гола за игру.
  • Выиграл первый матч 3:0.

Прогноз на матч «Манчестер Сити» – «Реал»

«Манчестер Сити» будет атаковать с первых минут, пытаясь совершить невозможное. «Реал» сделает ставку на контратаки, используя свое преимущество. Учитывая, что хозяевам нужно забивать минимум три мяча, наиболее вероятным исходом выглядит победа «Манчестер Сити» с разницей в 1-2 мяча, но этого вряд ли хватит для выхода в четвертьфинал.

Рекомендованные ставки:

  • Победа «Манчестер Сити» – коэффициент 1.60.
  • Обе забьют – ДА – коэффициент 1.65.

1.50
Победа «Манчестер Сити»
Сделать ставку
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Автор: Мещеряков Денис
Лига чемпионов Реал Манчестер Сити
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