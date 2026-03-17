«Аланьяспор» – «Коджаелиспор»: прогноз и ставки на матч 18 марта 2026 с коэффициентом 3.25

17 марта 2026 8:25
Аланьяспор - Коджаэлиспор
18 мар. 2026, среда 16:00 | Турция. Суперлига, 27 тур
3.25
Ничья
18 марта в 27-м туре турецкой Суперлиги «Аланьяспор» примет «Коджаелиспор». Это противостояние двух кризисных команд с разными проблемами. Хозяева не могут выиграть в 4 последних матчах и много пропускают, гости практически не забивают, но имеют хорошую выездную статистику.

«Аланьяспор»

Хозяева занимают 11-е место и переживают кризис, не выигрывая в 4 последних матчах. Команда демонстрирует слабую атаку – всего 1.00 гола в среднем за последние 5 игр (5 мячей) и ужасающую оборону – 1.80 пропуска в среднем (9 голов). Стив Мунье с 9 голами – лидер атак. «Аланьяспор» пропускает в 6 из 8 последних матчей, но забивает в 14 из 16 последних.

«Коджаелиспор»

Гости занимают 8-е место и демонстрируют ужасающую атаку – всего 0.40 гола в среднем за последние 5 игр (2 мяча). Сердар Дурсун с 6 голами – лидер атак. Оборона «Коджаелиспора» относительно надежна – 1.20 пропуска в среднем. Важное преимущество – гости не проигрывают в 5 из 7 последних выездных матчей.

Факты о командах

«Аланьяспор»

  • Не выигрывает в 4 последних матчах.
  • Забивает в среднем 1.00 гола за игру.
  • Пропускает в 6 из 8 последних матчей (1.80 в среднем).
  • 11-е место в турнире (28 очков).

«Коджаелиспор»

  • Забивает в среднем 0.40 гола за игру.
  • Пропускает в среднем 1.20 гола за игру.
  • Не проигрывает в 5 из 7 последних выездных матчей.
  • 8-е место в турнире (33 очка).

Прогноз на матч «Аланьяспор» – «Коджаелиспор»

Матч двух кризисных команд с ужасной атакой. «Аланьяспор» много пропускает, но хоть как-то забивает. «Коджаелиспор» практически не забивает, но надежен в обороне и на выезде. Учитывая, что обе команды испытывают проблемы с реализацией, наиболее вероятным исходом выглядит малорезультативная ничья.

Рекомендованные ставки:

  • Ничья – коэффициент 3.25.
  • Тотал меньше 2.5 голов

3.25
Ничья
Сделать ставку
Автор: Орлов Максим
Турция. Суперлига Коджаэлиспор Аланьяспор
