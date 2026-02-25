26 февраля пройдет ответный матч 1/16 финала Лиги Европы. Первая встреча в Афинах завершилась результативной ничьей 2:2, поэтому интрига в паре полностью сохранена. «Виктория Пльзень» получила преимущество домашнего поля, а «Панатинаикосу» необходимо играть на победу или результативную ничью.

«Виктория Пльзень»

Чешский клуб находится в стабильной форме и не проигрывает уже 10 матчей подряд. В Лиге Европы команда также демонстрирует уверенность – серия без поражений достигла 9 игр. В последних 5 матчах «Виктория Пльзень» забила 9 мячей и пропустила 4, что говорит о сбалансированной игре. Команда регулярно отличается – в 8 из 10 последних матчей. При этом оборона действует надежно, в среднем пропуская 0.80 гола за игру.

«Панатинаикос»

Греческий клуб в Лиге Европы четырежды подряд сыграл вничью, что подчеркивает осторожный стиль команды. В последних 5 матчах «Панатинаикос» забил 6 голов и пропустил 5. Команда стабильно отличается в 3 последних матчах турнира, однако в защите не обходится без ошибок – пропускает в 3 играх подряд. Средняя результативность – 1.20 гола за матч.

Факты о командах:

«Виктория Пльзень»

Не проигрывает в 10 последних матчах

Не проигрывает в 9 матчах Лиги Европы

Забивает в 8 из 10 последних матчей

В последних 5 играх: 9 забитых и 4 пропущенных

В среднем: 1.80 забито и 0.80 пропущено

«Панатинаикос»

4 ничьи подряд в Лиге Европы

Забивает в 3 последних матчах турнира

Пропускает в 3 последних матчах

В последних 5 играх: 6 забитых и 5 пропущенных

В среднем: 1.20 забито и 1.00 пропущено

Прогноз на матч «Виктория Пльзень» – «Панатинаикос»

С учетом формы хозяев и их стабильности в еврокубке, «Виктория Пльзень» выглядит фаворитом. Домашний фактор и более уверенная оборона дают преимущество чешскому клубу. При этом обе команды способны отличиться, что показал первый матч.

Рекомендованные ставки: