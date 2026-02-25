26 февраля пройдет ответный матч 1/16 финала Лиги Европы. Первая встреча в Афинах завершилась результативной ничьей 2:2, поэтому интрига в паре полностью сохранена. «Виктория Пльзень» получила преимущество домашнего поля, а «Панатинаикосу» необходимо играть на победу или результативную ничью.
«Виктория Пльзень»
Чешский клуб находится в стабильной форме и не проигрывает уже 10 матчей подряд. В Лиге Европы команда также демонстрирует уверенность – серия без поражений достигла 9 игр. В последних 5 матчах «Виктория Пльзень» забила 9 мячей и пропустила 4, что говорит о сбалансированной игре. Команда регулярно отличается – в 8 из 10 последних матчей. При этом оборона действует надежно, в среднем пропуская 0.80 гола за игру.
«Панатинаикос»
Греческий клуб в Лиге Европы четырежды подряд сыграл вничью, что подчеркивает осторожный стиль команды. В последних 5 матчах «Панатинаикос» забил 6 голов и пропустил 5. Команда стабильно отличается в 3 последних матчах турнира, однако в защите не обходится без ошибок – пропускает в 3 играх подряд. Средняя результативность – 1.20 гола за матч.
Факты о командах:
«Виктория Пльзень»
- Не проигрывает в 10 последних матчах
- Не проигрывает в 9 матчах Лиги Европы
- Забивает в 8 из 10 последних матчей
- В последних 5 играх: 9 забитых и 4 пропущенных
- В среднем: 1.80 забито и 0.80 пропущено
«Панатинаикос»
- 4 ничьи подряд в Лиге Европы
- Забивает в 3 последних матчах турнира
- Пропускает в 3 последних матчах
- В последних 5 играх: 6 забитых и 5 пропущенных
- В среднем: 1.20 забито и 1.00 пропущено
Прогноз на матч «Виктория Пльзень» – «Панатинаикос»
С учетом формы хозяев и их стабильности в еврокубке, «Виктория Пльзень» выглядит фаворитом. Домашний фактор и более уверенная оборона дают преимущество чешскому клубу. При этом обе команды способны отличиться, что показал первый матч.
Рекомендованные ставки:
- Победа «Виктории Пльзень» – коэффициент 2.03
- Обе команды забьют