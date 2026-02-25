Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Виктория Пльзень» – «Панатинаикос»: прогноз и ставки на матч 26 февраля 2026 с коэффициентом 2.03

25 февраля 2026 9:00
Виктория - Панатинаикос
26 февр. 2026, четверг 20:45 | Лига Европы, 1/16 финала
Перейти в онлайн матча
2.03
Победа «Виктории Пльзень»
Сделать ставку

26 февраля пройдет ответный матч 1/16 финала Лиги Европы. Первая встреча в Афинах завершилась результативной ничьей 2:2, поэтому интрига в паре полностью сохранена. «Виктория Пльзень» получила преимущество домашнего поля, а «Панатинаикосу» необходимо играть на победу или результативную ничью.

«Виктория Пльзень»

Чешский клуб находится в стабильной форме и не проигрывает уже 10 матчей подряд. В Лиге Европы команда также демонстрирует уверенность – серия без поражений достигла 9 игр. В последних 5 матчах «Виктория Пльзень» забила 9 мячей и пропустила 4, что говорит о сбалансированной игре. Команда регулярно отличается – в 8 из 10 последних матчей. При этом оборона действует надежно, в среднем пропуская 0.80 гола за игру.

«Панатинаикос»

Греческий клуб в Лиге Европы четырежды подряд сыграл вничью, что подчеркивает осторожный стиль команды. В последних 5 матчах «Панатинаикос» забил 6 голов и пропустил 5. Команда стабильно отличается в 3 последних матчах турнира, однако в защите не обходится без ошибок – пропускает в 3 играх подряд. Средняя результативность – 1.20 гола за матч.

Факты о командах:

«Виктория Пльзень»

  • Не проигрывает в 10 последних матчах
  • Не проигрывает в 9 матчах Лиги Европы
  • Забивает в 8 из 10 последних матчей
  • В последних 5 играх: 9 забитых и 4 пропущенных
  • В среднем: 1.80 забито и 0.80 пропущено

«Панатинаикос»

  • 4 ничьи подряд в Лиге Европы
  • Забивает в 3 последних матчах турнира
  • Пропускает в 3 последних матчах
  • В последних 5 играх: 6 забитых и 5 пропущенных
  • В среднем: 1.20 забито и 1.00 пропущено

Прогноз на матч «Виктория Пльзень» – «Панатинаикос»

С учетом формы хозяев и их стабильности в еврокубке, «Виктория Пльзень» выглядит фаворитом. Домашний фактор и более уверенная оборона дают преимущество чешскому клубу. При этом обе команды способны отличиться, что показал первый матч.

Рекомендованные ставки:

  • Победа «Виктории Пльзень» – коэффициент 2.03
  • Обе команды забьют

2.03
Победа «Виктории Пльзень»
Сделать ставку
Автор: Гроховский Сергей
Лига Европы
Другие прогнозы
25.02.2026
20:45
1.68
Лига чемпионов, 1/16 финала
Аталанта - Боруссия Д
Тотал больше 2.5
25.02.2026
22:00
1.70
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 10 тур
Аль-Фейха - Неом
Тотал меньше 2.5
25.02.2026
23:00
1.80
Лига чемпионов, 1/16 финала
ПСЖ - Монако
Тотал больше 2.5 и обе забьют — да
25.02.2026
23:00
1.45
Лига чемпионов, 1/16 финала
Реал - Бенфика
Победа «Реала»
26.02.2026
02:00
1.77
Бразилия. Серия А, 4 тур
Крузейро - Коринтианс
Тотал меньше 2.5
26.02.2026
03:30
1.80
Бразилия. Серия А, 4 тур
Гремио - Атлетико Минейро
Обе забьют — да
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 