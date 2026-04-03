«Иртыш» Павлодар – «Алтай»: прогноз и ставки на матч 4 апреля 2026 с коэффициентом 1.85

03 апреля 2026 10:00
04 апр. 2026, суббота 13:00 | Казахстан. Премьер-лига, 4 тур
4 апреля в рамках 4-го тура казахстанской Премьер-лиги «Иртыш» Павлодар примет «Алтай». Хозяева стартовали с трeх ничьих и имеют 3 очка, занимая 8-е место. Гости набрали 2 очка и располагаются на 11-й строчке. Обе команды пока не знают побед.

«Иртыш» Павлодар

Хозяева подходят к матчу в неплохой атакующей форме. Команда играет вничью в 3 последних матчах и обязательно забивает в 3 последних. В последних 5 играх «Иртыш» забил 1.60 гола в среднем и пропустил 1.40. Клуб забивает в 8 последних матчах, но пропускает в 9 последних. В личной встрече с «Алтаем» в октябре 2025 года была зафиксирована ничья 1:1.

«Алтай»

Гости подходят к матчу в кризисной форме. Команда не может выиграть в 3 последних матчах и в 5 последних в целом. В последних 5 играх «Алтай» забил всего 0.40 гола в среднем и пропустил 0.80. Атака находится в глубоком кризисе. В личной встрече с «Иртышом» в июле 2025 года «Алтай» одержал победу (2:1).

Факты о командах

«Иртыш» Павлодар

  • Ничья в последнем матче с «Кызыл-Жаром» (2:2)
  • Играет вничью в 3 последних матчах
  • Забивает в 8 последних матчах
  • Пропускает в 9 последних матчах

«Алтай»

  • Ничья в последнем матче с «Каспием» (0:0)
  • Не может выиграть в 5 последних матчах
  • В среднем: 0.40 забито, 0.80 пропущено (последние 5 игр)
  • Атака в кризисе – 2 гола в 5 матчах

Прогноз на матч «Иртыш» Павлодар – «Алтай»

«Иртыш» выглядит предпочтительнее благодаря стабильной атаке (1.60 гола за игру) и домашнему полю. «Алтай» находится в кризисе: не может выиграть 5 матчей и забивает всего 0.40 гола за игру. Учитывая атакующие проблемы гостей и форму хозяев, наиболее вероятным сценарием выглядит победа «Иртыша» или как минимум его непроигрыш.

Рекомендованные ставки

  • Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.77
  • «Иртыш» Павлодар не проиграет (X2)

Автор: Мещеряков Денис
Казахстан. Премьер-лига Алтай Иртыш
