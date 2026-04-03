4 апреля в рамках 22-го тура украинской Премьер-лиги «Колос» примет «Металлист 1925». Хозяева занимают 7-е место с 32 очками, гости расположились на 6-й строчке с 34 очками. «Металлист 1925» находится в отличной форме и имеет впечатляющую оборону.

Хозяева подходят к матчу в неплохой форме. Команда не проигрывает в 5 из 7 последних матчей и забивает в 4 последних. В последних 5 играх «Колос» забил 1.00 гола в среднем и пропустил 1.40. Лучший бомбардир – Юрий Климчук (8 голов в 22 матчах). В личных встречах с «Металлистом 1925» дома «Колос» не проигрывает в 5 последних матчах.

Гости находятся в отличной форме. Команда не проигрывает в 7 из 9 последних матчей и не пропускает в 6 из 8 последних. В последних 5 играх «Металлист 1925» забил 1.80 гола в среднем и пропустил всего 0.20. Оборона выглядит практически непроходимой. Лучший бомбардир – P. Itodo (9 голов в 21 матче). В личных встречах с «Колосом» гости не проигрывают в 5 из 7 последних матчей.

Победа в последнем матче над «Вересом» (1:0)

Победа в последнем матче над «СК Полтава» (2:0)

Прогноз на матч «Колос» – «Металлист 1925»

«Металлист 1925» является фаворитом благодаря отличной форме, мощной атаке (1.80 гола за игру) и феноменальной обороне (0.20 пропущенных). «Колос» дома традиционно неуступчив в очных встречах (5 матчей без поражений), но против такой обороны гостей хозяевам будет сложно забить. Учитывая форму гостей и оборонительные проблемы хозяев, наиболее вероятным сценарием выглядит как минимум непроигрыш «Металлиста 1925».

