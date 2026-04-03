Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Лига чемпионов Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Колос» – «Металлист 1925»: прогноз и ставки на матч 4 апреля 2026 с коэффициентом 1.60

03 апреля 2026 10:54
Колос - Металлист 1925
04 апр. 2026, суббота 13:00 | Украина. Премьер-лига, 22 тур
Перейти в онлайн матча
1.60
ТМ 2.5 голов и «Металлист 1925» не проиграет (X2)
Сделать ставку

4 апреля в рамках 22-го тура украинской Премьер-лиги «Колос» примет «Металлист 1925». Хозяева занимают 7-е место с 32 очками, гости расположились на 6-й строчке с 34 очками. «Металлист 1925» находится в отличной форме и имеет впечатляющую оборону.

«Колос»

Хозяева подходят к матчу в неплохой форме. Команда не проигрывает в 5 из 7 последних матчей и забивает в 4 последних. В последних 5 играх «Колос» забил 1.00 гола в среднем и пропустил 1.40. Лучший бомбардир – Юрий Климчук (8 голов в 22 матчах). В личных встречах с «Металлистом 1925» дома «Колос» не проигрывает в 5 последних матчах.

«Металлист 1925»

Гости находятся в отличной форме. Команда не проигрывает в 7 из 9 последних матчей и не пропускает в 6 из 8 последних. В последних 5 играх «Металлист 1925» забил 1.80 гола в среднем и пропустил всего 0.20. Оборона выглядит практически непроходимой. Лучший бомбардир – P. Itodo (9 голов в 21 матче). В личных встречах с «Колосом» гости не проигрывают в 5 из 7 последних матчей.

Факты о командах

«Колос»

  • Победа в последнем матче над «Вересом» (1:0)
  • Забивает в 4 последних матчах
  • В среднем: 1.00 забито, 1.40 пропущено (последние 5 игр)
  • Не проигрывает в 5 последних домашних очных матчах с «Металлистом 1925»

«Металлист 1925»

  • Победа в последнем матче над «СК Полтава» (2:0)
  • Не проигрывает в 7 из 9 последних матчей
  • В среднем: 1.80 забито, 0.20 пропущено (последние 5 игр)
  • Не пропускает в 6 из 8 последних матчей

Прогноз на матч «Колос» – «Металлист 1925»

«Металлист 1925» является фаворитом благодаря отличной форме, мощной атаке (1.80 гола за игру) и феноменальной обороне (0.20 пропущенных). «Колос» дома традиционно неуступчив в очных встречах (5 матчей без поражений), но против такой обороны гостей хозяевам будет сложно забить. Учитывая форму гостей и оборонительные проблемы хозяев, наиболее вероятным сценарием выглядит как минимум непроигрыш «Металлиста 1925».

Рекомендованные ставки

  • Тотал меньше 2.5 голов и «Металлист 1925» не проиграет (X2) – коэффициент 1.60

Автор: Рассказов Михаил
Украина. Премьер-лига Металлист 1925 Колос
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 