«Сассуоло» – «Кальяри»: прогноз и ставки на матч 4 апреля 2026 с коэффициентом 1.88

03 апреля 2026 11:00
Сассуоло - Кальяри
04 апр. 2026, суббота 16:00 | Италия. Серия А, 31 тур
1.88
Обе забьют
4 апреля 2026 года в 16:00 состоится поединок 31-го тура чемпионата Италии. «Сассуоло» Фабио Гроссо попробует набрать три очка в противостоянии с «Кальяри».

«Сассуоло»

«Нероверди» под чутким руководством перспективного алленаторе Фабио Гроссо закрепились в статусе середняка после возвращения в элиту. У команды был непростой период, однако Гроссо и его подопечные с честью вышли из ситуации и теперь «Сассуоло» располагается на комфортной десятой строчке в Серии А.

Последние три игры:

  • Ювентус – Сассуоло 1:1
  • Сассуоло – Болонья 0:1
  • Лацио – Сассуоло 2:1

«Кальяри»

«Островитян» неслабо лихорадит: в последних семи турах «Кальяри» не сподобился одержать ни одной победы. Фабио Пизакане на грани отставки – до зоны вылета всего лишь три очка. Конечно, менять тренера на финише сезона не самая лучшая затея, однако в Италии умеют и любят принимать экстремальные решения.

Последние три игры:

  • Кальяри – Наполи 0:1
  • Пиза – Кальяри 3:1
  • Кальяри – Комо 1:2

Очные встречи

  • Кальяри – Сассуоло 1:2
  • Сассуоло – Кальяри 0:2
  • Кальяри – Сассуоло 2:1

Прогноз на матч «Сассуоло» – «Кальяри»

Прямо сейчас «Сассуоло» смотрится на голову сильнее «островитян». Однако мы считаем, что «Кальяри» даст бой «нероверди» – у команды с Сардинии банально намного больше мотивации, что вполне может стать определяющим фактором.

Прогноз: обе забьют, коэффициент – 1,88. Прогноз на счет – 1:1.

Автор: Мещеряков Денис
Италия. Серия А
