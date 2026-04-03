4 апреля 2026 года в 16:00 состоится поединок 31-го тура чемпионата Италии. «Сассуоло» Фабио Гроссо попробует набрать три очка в противостоянии с «Кальяри».

«Сассуоло»

«Нероверди» под чутким руководством перспективного алленаторе Фабио Гроссо закрепились в статусе середняка после возвращения в элиту. У команды был непростой период, однако Гроссо и его подопечные с честью вышли из ситуации и теперь «Сассуоло» располагается на комфортной десятой строчке в Серии А.

Последние три игры:

Ювентус – Сассуоло 1:1

Сассуоло – Болонья 0:1

Лацио – Сассуоло 2:1

«Кальяри»

«Островитян» неслабо лихорадит: в последних семи турах «Кальяри» не сподобился одержать ни одной победы. Фабио Пизакане на грани отставки – до зоны вылета всего лишь три очка. Конечно, менять тренера на финише сезона не самая лучшая затея, однако в Италии умеют и любят принимать экстремальные решения.

Последние три игры:

Кальяри – Наполи 0:1

Пиза – Кальяри 3:1

Кальяри – Комо 1:2

Очные встречи

Кальяри – Сассуоло 1:2

Сассуоло – Кальяри 0:2

Кальяри – Сассуоло 2:1

Прогноз на матч «Сассуоло» – «Кальяри»

Прямо сейчас «Сассуоло» смотрится на голову сильнее «островитян». Однако мы считаем, что «Кальяри» даст бой «нероверди» – у команды с Сардинии банально намного больше мотивации, что вполне может стать определяющим фактором.

Прогноз: обе забьют, коэффициент – 1,88. Прогноз на счет – 1:1.