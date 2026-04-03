4 апреля в рамках 23-го тура Российской Премьер-лиги «Акрон» примет ЦСКА. Хозяева занимают 10-е место с 22 очками после 22 туров, гости расположились на 5-й строчке с 39 очками. ЦСКА борется за еврокубки, тогда как «Акрон» находится в кризисе.

«Акрон»

Хозяева переживают затяжной кризис. Команда не может выиграть в 6 последних матчах и пропускает в 8 последних. В последних 5 играх «Акрон» забил 6 голов (1.20 в среднем) и пропустил 12 (2.40 в среднем). Оборона катастрофическая. Лучший бомбардир – Жилсон Беншимол (8 голов в 16 матчах). При этом в атаке команда стабильна: «Акрон» забивает в 3 последних матчах и обязательно забивает в 3 последних. В личных встречах с ЦСКА «Акрон» забивает в 5 последних матчах.

ЦСКА

Армейцы подходят к матчу в хорошей атакующей форме, но имеют проблемы в обороне. Команда пропускает в 5 последних матчах и в 13 последних в целом. В последних 5 играх ЦСКА забил 7 голов (1.40 в среднем) и пропустил 11 (2.20 в среднем). На выезде дела обстоят тяжело: ЦСКА проигрывает в 3 последних гостевых матчах. В личных встречах с «Акроном» армейцы имеют преимущество: они побеждают в 3 последних очных матчах и забивают в 6 последних встречах с соперником.

Факты о командах

«Акрон»

ЦСКА

Личные встречи

В 5 последних личных встречах (с 2025 по 2026 год) ЦСКА доминирует: три победы, одна ничья и одно поражение. В 4 из 5 этих матчей забивали обе команды.

Прогноз на матч «Акрон» – ЦСКА

Ожидается встреча команды в кризисе («Акрон», 6 матчей без побед) с коллективом, который борется за еврокубки (ЦСКА). Обе команды имеют серьeзные проблемы в обороне: «Акрон» пропускает 2.40 гола за игру, ЦСКА – 2.20. При этом обе команды стабильно забивают в очных встречах. Учитывая атакующий потенциал обеих сторон и их оборонительные проблемы, наиболее вероятным сценарием выглядит результативная игра с голами с обеих сторон.

