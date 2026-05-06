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«Страсбур» – «Райо Вальекано»: прогноз и ставки на матч 7 мая 2026 с коэффициентом 2.75

06 мая 2026 8:38
Страсбур - Райо Вальекано
07 мая 2026, четверг 22:00 | Лига конференций, 1/2 финала
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2.75
Победа «Райо Вальекано» с форой (0)
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7 мая состоится ответный полуфинальный матч Лиги Конференций, в котором «Страсбур» примет «Райо Вальекано». Первая встреча завершилась минимальной победой испанцев со счeтом 1:0, что оставляет обеим командам отличные шансы на выход в финал. Эльзасцам необходимо отыгрываться, но текущая форма команды оставляет желать лучшего.

«Страсбур»

Эльзасцы подходят к ответному матчу после домашнего поражения от «Тулузы» (1:2) в Лиге 1 и проигрывают три последних домашних матча подряд. Команда пропускает в пяти последних матчах и имеет серьeзные проблемы в обороне – 10 пропущенных мячей в пяти последних играх и средний показатель 2.00 гола за матч. «Страсбур» демонстрирует скромную результативность – 4 гола в пяти последних играх и средний показатель 0.80 гола за матч. Команда вылетела из Кубка Франции и находится в игровом кризисе. Эльзасцам необходимо забивать как минимум один мяч для перевода игры в дополнительное время.

«Райо Вальекано»

Мадридцы подходят к ответному матчу после гостевой победы над «Хетафе» (2:0) в Ла Лиге. Команда стабильно забивает в трeх последних матчах Лиги Конференций и в пяти последних матчах во всех турнирах. «Райо Вальекано» демонстрирует отличную результативность – 8 голов в пяти последних играх и средний показатель 1.60 гола за матч. Испанцы имеют минимальное преимущество после первого матча и могут играть по счeту, используя контратаки.

Факты о командах

«Страсбур»

  • Проигрывает в 3 последних матчах дома
  • Пропускает в 5 последних матчах
  • В среднем: 0.80 забито, 2.00 пропущено (последние 5 игр)
  • Поражение в первом матче со счeтом 0:1
  • Вылетел из Кубка Франции от «Ниццы» (0:2)

«Райо Вальекано»

  • Забивает в 3 последних матчах Лиги Конференций
  • Забивает в 5 последних матчах во всех турнирах
  • В среднем: 1.60 забито, 1.20 пропущено (последние 5 игр)
  • Победа в первом матче со счeтом 1:0
  • Победа в последнем матче над «Хетафе» (2:0)

Прогноз на матч «Страсбур» – «Райо Вальекано»

Судя по форме обеих команд, «Райо Вальекано» выглядит явным фаворитом на выход в финал. «Страсбур» переживает игровой кризис, проигрывает три домашних матча подряд и пропускает в пяти последних встречах. Испанцы стабильно забивают в пяти последних матчах и имеют комфортное преимущество после первой игры. Ожидаем, что гости как минимум не уступят и оформят выход в финал.

Рекомендованные ставки

  • Победа «Райо Вальекано» с форой (0) – коэффициент 2.75
  • Обе забьют – да

2.75
Победа «Райо Вальекано» с форой (0)
Сделать ставку
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Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости
Автор: Мещеряков Денис
Лига конференций Райо Вальекано Страсбур
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