7 мая состоится матч 32-го тура Высшей лиги Саудовской Аравии, в котором «Аль-Шабаб» примет «Аль-Наср». Встреча середняка и безоговорочного лидера чемпионата обещает стать серьeзным испытанием для хозяев. «Всемирные» продолжают победную поступь к чемпионству и имеют колоссальное историческое преимущество.

«Аль-Шабаб»

Хозяева подходят к матчу после разгромного домашнего поражения от «Аль-Таавуна» (1:5) и не могут одержать победу на протяжении четырeх последних туров. Команда пропускает в четырeх последних матчах и имеет серьeзные проблемы в обороне – 12 пропущенных мячей в пяти последних играх и средний показатель 2.40 гола за матч. Янник Феррейра Карраско с 18 голами в 32 матчах остаeтся главной ударной силой. «Аль-Шабаб» стабильно забивает в 10 последних матчах Высшей лиги и в 13 из 15 последних встреч, а также забивает в пяти последних очных матчах против «Аль-Насра».

«Аль-Наср»

«Всемирные» являются безоговорочным лидером чемпионата и имеют в активе больше всех побед – 26. Команда демонстрирует лучшую разницу мячей в турнире – 58 и является самой результативной – 82 гола в 31 туре. «Аль-Наср» стабильно забивает в 24 последних матчах Высшей лиги и в 30 последних матчах во всех турнирах. Криштиану Роналду с 27 голами в 33 матчах остаeтся главной ударной силой. «Аль-Наср» не проигрывает в 20 из 22 последних матчей и в 9 последних очных встречах против «Аль-Шабаба», забивая в семи последних матчах.

Факты о командах

«Аль-Шабаб»

Не может выиграть в 4 последних матчах Высшей лиги

Забивает в 10 последних матчах Высшей лиги

В среднем: 1.00 забито, 2.40 пропущено (последние 5 игр)

Забивает в 5 последних очных матчах против «Аль-Насра»

Пропускает в 6 последних матчах

«Аль-Наср»

Забивает в 24 последних матчах Высшей лиги

Лучшая разница мячей в турнире – 58

В среднем: 2.60 забито, 0.80 пропущено (последние 5 игр)

Не проигрывает в 9 последних матчах против «Аль-Шабаба»

Забивает в 30 последних матчах во всех турнирах

Прогноз на матч «Аль-Шабаб» – «Аль-Наср»

Судя по форме обеих команд, «Аль-Наср» является безоговорочным фаворитом встречи. «Всемирные» демонстрируют космическую результативность и имеют колоссальное историческое доминирование над соперником. «Аль-Шабаб» пропускает в огромных количествах и потерпел разгромное поражение в прошлом туре. Ожидаем уверенную победу лидера с комфортной разницей в счeте.

Рекомендованные ставки