«Спартак» – ЦСКА: прогноз и ставки на финал Кубка России 6 мая 2026 с коэффициентом 1.80

6 мая состоится главное дерби страны – финал FONBET Кубка России, в котором московский «Спартак» встретится с ЦСКА. Принципиальное противостояние обещает быть напряжeнным и бескомпромиссным. Красно-белые находятся в отличной форме, тогда как армейцы переживают затяжной игровой кризис.

«Спартак»

Красно-белые подходят к решающему матчу в статусе фаворита. Команда не проигрывает в 14 из 15 последних домашних матчей и демонстрирует отличную результативность – 8 голов в пяти последних играх и средний показатель 1.60 гола за матч. В полуфинале «Спартак» прошeл «Зенит» в серии пенальти, проявив характер и волю к победе. Атака красно-белых стабильно забивает в пяти последних матчах, а в очных встречах против ЦСКА команда неизменно поражает ворота соперника на протяжении четырeх последних игр.

ЦСКА

Армейцы подходят к финалу в непростом положении. Команда не может одержать победу на протяжении пяти последних матчей во всех турнирах и пропускает в 19 из 21 последних встреч. В чемпионате ЦСКА потерпел поражение от «Зенита» (1:3) и сыграл вничью с «Рубином» и «Ростовом». Атака армейцев выглядит блекло – всего 3 гола в пяти последних играх и средний показатель 0.60 гола за матч. Единственным светлым пятном стал разгром «Крыльев Советов» (5:2) в полуфинале Кубка.

Факты о командах

«Спартак»

Не проигрывает в 14 из 15 последних матчей дома

Забивает в 5 последних матчах подряд

В среднем: 1.60 забито, 1.40 пропущено (последние 5 игр)

Забивает в 4 последних очных матчах против ЦСКА

Прошeл «Зенит» в полуфинале по пенальти

ЦСКА

Не выигрывает в 5 последних матчах во всех турнирах

Пропускает в 19 из 21 последних матчей

В среднем: 0.60 забито, 1.20 пропущено (последние 5 игр)

Пропускает в 6 последних матчах Кубка России

Разгромил «Крылья Советов» (5:2) в полуфинале

Прогноз на матч «Спартак» – ЦСКА

Судя по форме обеих команд, «Спартак» выглядит явным фаворитом дерби. Красно-белые находятся в отличном тонусе, стабильно забивают и имеют колоссальное преимущество домашнего поля. ЦСКА переживает серьeзный игровой кризис и пропускает практически в каждом матче. Ожидаем, что «Спартак» сумеет реализовать свои моменты и завоюет трофей в основное время.

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