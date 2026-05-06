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«Астон Вилла» – «Ноттингем Форест»: прогноз и ставки на матч 7 мая 2026 с коэффициентом 3.25

06 мая 2026 8:51
Астон Вилла - Ноттингем Форест
07 мая 2026, четверг 22:00 | Лига Европы, 1/2 финала
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3.25
Победа «Ноттингем Форест» с форой (0)
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7 мая состоится ответный полуфинальный матч Лиги Европы, в котором «Астон Вилла» примет «Ноттингем Форест». Первая встреча завершилась минимальной победой «лесников» со счeтом 1:0, что оставляет обеим командам отличные шансы на выход в финал. Английское дерби в еврокубках обещает быть напряжeнным и непредсказуемым.

«Астон Вилла»

Бирмингемцы подходят к ответному матчу после домашнего поражения от «Тоттенхэма» (1:2) в АПЛ и потерпели три поражения подряд во всех турнирах. Команда пропускает в четырeх последних матчах, но демонстрирует отличную результативность – 9 голов в пяти последних играх и средний показатель 1.80 гола за матч. «Астон Вилла» одержала четыре победы подряд в домашних очных матчах против «Ноттингем Форест» и забивает в 5 из 7 последних встреч. Бирмингемцам необходимо отыгрываться после гостевого поражения, и фактор родных стен может стать решающим.

«Ноттингем Форест»

«Лесники» подходят к ответному матчу после гостевой победы над «Челси» (3:1) в АПЛ и одержали пять побед подряд во всех турнирах. Команда не проигрывает на протяжении четырeх последних матчей Лиги Европы и стабильно забивает в этих встречах. «Ноттингем Форест» демонстрирует космическую результативность – 14 голов в пяти последних играх и средний показатель 2.80 гола за матч. Оборона «лесников» также заслуживает похвалы – всего 2 пропущенных мяча за тот же отрезок. Команда забивает в 9 последних матчах и в 7 последних очных встречах против «Астон Виллы».

Факты о командах

«Астон Вилла»

  • Проигрывает в 3 последних матчах во всех турнирах
  • Пропускает в 4 последних матчах
  • В среднем: 1.80 забито, 1.40 пропущено (последние 5 игр)
  • Победа в 4 последних домашних очных матчах против «Ноттингем Форест»
  • Забивает в 5 из 7 последних очных матчей против «Ноттингем Форест»

«Ноттингем Форест»

  • Победа в 5 последних матчах во всех турнирах
  • Забивает в 9 последних матчах во всех турнирах
  • В среднем: 2.80 забито, 0.40 пропущено (последние 5 игр)
  • Забивает в 7 последних очных матчах против «Астон Виллы»
  • Победа в первом матче со счeтом 1:0

Прогноз на матч «Астон Вилла» – «Ноттингем Форест»

Судя по форме обеих команд, «Астон Вилла» находится в непростом положении после трeх поражений подряд. «Ноттингем Форест», напротив, демонстрирует феноменальную форму и одержал пять побед кряду. Бирмингемцам необходимо забивать минимум дважды, что раскроет игру и создаст моменты для контратак гостей. Ожидаем, что «лесники» как минимум не уступят и имеют отличные шансы на выход в финал.

Рекомендованные ставки

  • Победа «Ноттингем Форест» с форой (0) – коэффициент 3.25
  • Обе забьют – да

3.25
Победа «Ноттингем Форест» с форой (0)
Сделать ставку
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Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости
Автор: Воронцов Егор
Лига Европы Ноттингем Форест Астон Вилла
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