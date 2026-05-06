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«Краснодар» – «Динамо»: прогноз и ставки на матч 7 мая 2026 с коэффициентом 2.1

06 мая 2026 8:05
Краснодар - Динамо
07 мая 2026, четверг 20:30 | Россия. Кубок, Финал (Путь РПЛ)
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2.10
Победа «Краснодара»
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7 мая состоится второй финальный матч FONBET Кубка России, в котором «Краснодар» примет московское «Динамо». Первая встреча завершилась нулевой ничьей, поэтому судьба путeвки в финал остаeтся открытой. «Быки» имеют заметное историческое преимущество над соперником, а бело-голубые пребывают в неплохой форме.

«Краснодар»

«Быки» подходят к ответному матчу после гостевой победы над «Акроном» (1:0) в РПЛ и одержали три победы подряд во всех турнирах. Команда демонстрирует отличную результативность – 8 голов в пяти последних играх и средний показатель 1.60 гола за матч. «Краснодар» забивает в пяти последних матчах и не проигрывает в 10 из 12 последних встреч против «Динамо». «Быки» традиционно сильны в кубковых противостояниях с бело-голубыми и одержали победу в последней очной встрече в Кубке со счeтом 4:0.

«Динамо»

Бело-голубые подходят к ответному матчу после гостевой ничьей с «Локомотивом» (1:1) в РПЛ и не проигрывают в 6 из 8 последних матчей. Команда демонстрирует неплохую результативность – 7 голов в пяти последних играх и средний показатель 1.40 гола за матч. «Динамо» не пропускает в трeх последних очных матчах против «Краснодара», но исторически бело-голубые уступают «быкам» в кубковых противостояниях.

Факты о командах

«Краснодар»

  • Победа в 3 последних матчах во всех турнирах
  • Забивает в 5 последних матчах
  • В среднем: 1.60 забито, 1.00 пропущено (последние 5 игр)
  • Не проигрывает в 10 из 12 последних матчей против «Динамо»
  • Победа в последнем кубковом матче против «Динамо» (4:0)

«Динамо»

  • Не проигрывает в 6 из 8 последних матчей
  • В среднем: 1.40 забито, 1.00 пропущено (последние 5 игр)
  • Не пропускает в 3 последних очных матчах против «Краснодара»
  • Проигрывает в 10 из 12 последних матчей против «Краснодара»
  • Нулевая ничья в первом полуфинальном матче

Прогноз на матч «Краснодар» – «Динамо»

Судя по форме обеих команд и результату первого матча, нас ожидает напряжeнная борьба за выход в суперфинал. «Краснодар» имеет заметное историческое преимущество над «Динамо» и одержал три победы подряд. Бело-голубые не пропускают в трeх последних очных матчах, но «быки» на своeм поле способны решить задачу выхода в суперфинал. Ожидаем, что хозяева сумеют одержать победу.

Рекомендованные ставки

  • Победа «Краснодара» – коэффициент 2.1
  • Тотал матча меньше 2.5

2.10
Победа «Краснодара»
Сделать ставку
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Автор: Бестужев Павел
Россия. Кубок Динамо Краснодар
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