7 мая состоится второй финальный матч FONBET Кубка России, в котором «Краснодар» примет московское «Динамо». Первая встреча завершилась нулевой ничьей, поэтому судьба путeвки в финал остаeтся открытой. «Быки» имеют заметное историческое преимущество над соперником, а бело-голубые пребывают в неплохой форме.

«Краснодар»

«Быки» подходят к ответному матчу после гостевой победы над «Акроном» (1:0) в РПЛ и одержали три победы подряд во всех турнирах. Команда демонстрирует отличную результативность – 8 голов в пяти последних играх и средний показатель 1.60 гола за матч. «Краснодар» забивает в пяти последних матчах и не проигрывает в 10 из 12 последних встреч против «Динамо». «Быки» традиционно сильны в кубковых противостояниях с бело-голубыми и одержали победу в последней очной встрече в Кубке со счeтом 4:0.

«Динамо»

Бело-голубые подходят к ответному матчу после гостевой ничьей с «Локомотивом» (1:1) в РПЛ и не проигрывают в 6 из 8 последних матчей. Команда демонстрирует неплохую результативность – 7 голов в пяти последних играх и средний показатель 1.40 гола за матч. «Динамо» не пропускает в трeх последних очных матчах против «Краснодара», но исторически бело-голубые уступают «быкам» в кубковых противостояниях.

Факты о командах

«Краснодар»

Победа в 3 последних матчах во всех турнирах

Забивает в 5 последних матчах

В среднем: 1.60 забито, 1.00 пропущено (последние 5 игр)

Не проигрывает в 10 из 12 последних матчей против «Динамо»

Победа в последнем кубковом матче против «Динамо» (4:0)

«Динамо»

Не проигрывает в 6 из 8 последних матчей

В среднем: 1.40 забито, 1.00 пропущено (последние 5 игр)

Не пропускает в 3 последних очных матчах против «Краснодара»

Проигрывает в 10 из 12 последних матчей против «Краснодара»

Нулевая ничья в первом полуфинальном матче

Прогноз на матч «Краснодар» – «Динамо»

Судя по форме обеих команд и результату первого матча, нас ожидает напряжeнная борьба за выход в суперфинал. «Краснодар» имеет заметное историческое преимущество над «Динамо» и одержал три победы подряд. Бело-голубые не пропускают в трeх последних очных матчах, но «быки» на своeм поле способны решить задачу выхода в суперфинал. Ожидаем, что хозяева сумеют одержать победу.

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