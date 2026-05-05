6 мая состоится матч 31-го тура Высшей лиги Саудовской Аравии, в котором «Аль-Ахли» примет «Аль-Фатех». Встреча одного из лидеров чемпионата и крепкого середняка обещает стать серьeзным испытанием для гостей. «Королевские» продолжают борьбу за серебро, а «Аль-Фатех» пытается закрепиться в середине таблицы.

«Аль-Ахли»

«Королевские» подходят к матчу после разгромной домашней победы над «Аль-Охдудом» (4:0) и продолжают успешное выступление в азиатской Лиге чемпионов. Команда демонстрирует отличную результативность – 9 голов в пяти последних играх и средний показатель 1.80 гола за матч. Айвен Тоуни с 37 голами в 45 матчах является одним из лучших бомбардиров мирового футбола и главной ударной силой. «Аль-Ахли» забивает в 15 из 17 последних матчей и не проигрывает в 10 из 12 последних домашних встреч против «Аль-Фатеха», забивая в 8 из 10 последних очных матчей.

«Аль-Фатех»

Гости подходят к матчу после домашней ничьей с «Неомом» (2:2) и не проигрывают на протяжении трeх последних туров. Команда стабильно забивает в трeх последних матчах и демонстрирует скромную результативность – 4 гола в пяти последних играх и средний показатель 0.80 гола за матч. Мурад Батна с 10 голами в 30 матчах является лучшим бомбардиром. «Аль-Фатех» пропускает в 16 из 18 последних матчей и не выигрывает в 7 последних гостевых матчах Высшей лиги.

Факты о командах

«Аль-Ахли»

Не проигрывает в 7 из 9 последних матчей

В среднем: 1.80 забито, 0.80 пропущено (последние 5 игр)

Забивает в 15 из 17 последних матчей

Не проигрывает в 10 из 12 последних домашних матчей против «Аль-Фатеха»

Забивает в 8 из 10 последних очных матчей против «Аль-Фатеха»

«Аль-Фатех»

Не проигрывает в 3 последних матчах Высшей лиги

Не выигрывает в 7 последних гостевых матчах Высшей лиги

В среднем: 0.80 забито, 1.00 пропущено (последние 5 игр)

Пропускает в 16 из 18 последних матчей

Забивает в 3 последних матчах

Прогноз на матч «Аль-Ахли» – «Аль-Фатех»

Судя по форме обеих команд, «Аль-Ахли» является безоговорочным фаворитом встречи. «Королевские» демонстрируют отличную результативность и имеют впечатляющее историческое доминирование над соперником в домашних матчах. «Аль-Фатех» катастрофически играет на выезде и пропускает в большинстве матчей. Ожидаем уверенную победу хозяев с комфортной разницей в счeте.

Рекомендованные ставки