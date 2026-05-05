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«Аль-Ахли» – «Аль-Фатех»: прогноз и ставки на матч 6 мая 2026 с коэффициентом 1.8

05 мая 2026 9:44
Аль-Ахли - Аль-Фат
06 мая 2026, среда 21:00 | Саудовская Аравия. Премьер-лига, 28 тур
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1.80
Победа «Аль-Ахли» с форой (-1.5)
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6 мая состоится матч 31-го тура Высшей лиги Саудовской Аравии, в котором «Аль-Ахли» примет «Аль-Фатех». Встреча одного из лидеров чемпионата и крепкого середняка обещает стать серьeзным испытанием для гостей. «Королевские» продолжают борьбу за серебро, а «Аль-Фатех» пытается закрепиться в середине таблицы.

«Аль-Ахли»

«Королевские» подходят к матчу после разгромной домашней победы над «Аль-Охдудом» (4:0) и продолжают успешное выступление в азиатской Лиге чемпионов. Команда демонстрирует отличную результативность – 9 голов в пяти последних играх и средний показатель 1.80 гола за матч. Айвен Тоуни с 37 голами в 45 матчах является одним из лучших бомбардиров мирового футбола и главной ударной силой. «Аль-Ахли» забивает в 15 из 17 последних матчей и не проигрывает в 10 из 12 последних домашних встреч против «Аль-Фатеха», забивая в 8 из 10 последних очных матчей.

«Аль-Фатех»

Гости подходят к матчу после домашней ничьей с «Неомом» (2:2) и не проигрывают на протяжении трeх последних туров. Команда стабильно забивает в трeх последних матчах и демонстрирует скромную результативность – 4 гола в пяти последних играх и средний показатель 0.80 гола за матч. Мурад Батна с 10 голами в 30 матчах является лучшим бомбардиром. «Аль-Фатех» пропускает в 16 из 18 последних матчей и не выигрывает в 7 последних гостевых матчах Высшей лиги.

Факты о командах

«Аль-Ахли»

  • Не проигрывает в 7 из 9 последних матчей
  • В среднем: 1.80 забито, 0.80 пропущено (последние 5 игр)
  • Забивает в 15 из 17 последних матчей
  • Не проигрывает в 10 из 12 последних домашних матчей против «Аль-Фатеха»
  • Забивает в 8 из 10 последних очных матчей против «Аль-Фатеха»

«Аль-Фатех»

  • Не проигрывает в 3 последних матчах Высшей лиги
  • Не выигрывает в 7 последних гостевых матчах Высшей лиги
  • В среднем: 0.80 забито, 1.00 пропущено (последние 5 игр)
  • Пропускает в 16 из 18 последних матчей
  • Забивает в 3 последних матчах

Прогноз на матч «Аль-Ахли» – «Аль-Фатех»

Судя по форме обеих команд, «Аль-Ахли» является безоговорочным фаворитом встречи. «Королевские» демонстрируют отличную результативность и имеют впечатляющее историческое доминирование над соперником в домашних матчах. «Аль-Фатех» катастрофически играет на выезде и пропускает в большинстве матчей. Ожидаем уверенную победу хозяев с комфортной разницей в счeте.

Рекомендованные ставки

  • Победа «Аль-Ахли» с форой (-1.5) – коэффициент 1.8
  • Индивидуальный тотал «Аль-Ахли» больше 2.5

1.80
Победа «Аль-Ахли» с форой (-1.5)
Сделать ставку
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Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости
Автор: Ланьков Роман
Саудовская Аравия. Премьер-лига Аль-Фат Аль-Ахли
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