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«Бавария» – «ПСЖ»: прогноз и ставки на матч 6 мая 2026 с коэффициентом 1.5

05 мая 2026 9:15
Бавария - ПСЖ
06 мая 2026, среда 22:00 | Лига чемпионов, 1/2 финала
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1.50
Тотал матча больше 3.5
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6 мая состоится ответный полуфинальный матч Лиги чемпионов, в котором мюнхенская «Бавария» примет «ПСЖ». Первая встреча в Париже завершилась голевой феерией и победой парижан со счeтом 5:4, что оставляет обеим командам отличные шансы на выход в финал. Противостояние двух атакующих грандов обещает стать настоящим украшением турнира.

«Бавария»

Мюнхенцы подходят к ответному матчу после домашней ничьей с «Хайденхаймом» (3:3) в Бундеслиге. Команда стабильно забивает в 8 последних матчах Лиги чемпионов и в 30 последних матчах во всех турнирах. Атака «Баварии» выглядит грозно – 17 голов в пяти последних играх и средний показатель 3.40 гола за матч. Однако оборона оставляет желать лучшего – 13 пропущенных мячей за тот же отрезок и средний показатель 2.60 гола за игру. Команда пропускает в 6 последних матчах Лиги чемпионов. «Бавария» не проигрывает в 20 из 22 последних матчей и в 5 из 6 последних домашних встреч против «ПСЖ». Мюнхенцам необходимо отыгрываться после гостевого поражения, и фактор родных стен может стать решающим.

«ПСЖ»

Парижане подходят к ответному матчу после домашней ничьей с «Лорьяном» (2:2) в Лиге 1. Команда одержала пять побед подряд в Лиге чемпионов и стабильно забивает в 9 последних матчах турнира. Атака «ПСЖ» впечатляет – 14 голов в пяти последних играх и средний показатель 2.80 гола за матч. Команда забивает в 23 последних матчах во всех турнирах и в трeх последних очных встречах против «Баварии». Парижане имеют комфортное преимущество после первого матча и могут играть по счeту.

Факты о командах

«Бавария»

  • Забивает в 8 последних матчах Лиги чемпионов
  • Пропускает в 6 последних матчах Лиги чемпионов
  • В среднем: 3.40 забито, 2.60 пропущено (последние 5 игр)
  • Не проигрывает в 5 из 6 последних домашних матчей против «ПСЖ»
  • Забивает в 30 последних матчах во всех турнирах

«ПСЖ»

  • Победа в 5 последних матчах Лиги чемпионов
  • Забивает в 9 последних матчах Лиги чемпионов
  • В среднем: 2.80 забито, 1.60 пропущено (последние 5 игр)
  • Забивает в 23 последних матчах во всех турнирах
  • Забивает в 3 последних очных матчах против «Баварии»

Прогноз на матч «Бавария» – «ПСЖ»

Судя по форме обеих команд и результату первого матча, нас ожидает сверхрезультативный футбол. «Бавария» будет вынуждена атаковать большими силами, чтобы отыграть отставание, что неизбежно приведeт к моментам у ворот «ПСЖ». Парижане, в свою очередь, обладают смертоносной контратакой. Ожидаем, что мюнхенцы сумеют одержать победу на своeм поле, но для выхода в финал этого может не хватить.

Рекомендованные ставки

  • Тотал матча больше 3.5 – коэффициент 1.50
  • Обе забьют – да

1.50
Тотал матча больше 3.5
Сделать ставку
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Автор: Гроховский Сергей
Лига чемпионов ПСЖ Бавария
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