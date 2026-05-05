6 мая состоится ответный полуфинальный матч Лиги чемпионов, в котором мюнхенская «Бавария» примет «ПСЖ». Первая встреча в Париже завершилась голевой феерией и победой парижан со счeтом 5:4, что оставляет обеим командам отличные шансы на выход в финал. Противостояние двух атакующих грандов обещает стать настоящим украшением турнира.

«Бавария»

Мюнхенцы подходят к ответному матчу после домашней ничьей с «Хайденхаймом» (3:3) в Бундеслиге. Команда стабильно забивает в 8 последних матчах Лиги чемпионов и в 30 последних матчах во всех турнирах. Атака «Баварии» выглядит грозно – 17 голов в пяти последних играх и средний показатель 3.40 гола за матч. Однако оборона оставляет желать лучшего – 13 пропущенных мячей за тот же отрезок и средний показатель 2.60 гола за игру. Команда пропускает в 6 последних матчах Лиги чемпионов. «Бавария» не проигрывает в 20 из 22 последних матчей и в 5 из 6 последних домашних встреч против «ПСЖ». Мюнхенцам необходимо отыгрываться после гостевого поражения, и фактор родных стен может стать решающим.

«ПСЖ»

Парижане подходят к ответному матчу после домашней ничьей с «Лорьяном» (2:2) в Лиге 1. Команда одержала пять побед подряд в Лиге чемпионов и стабильно забивает в 9 последних матчах турнира. Атака «ПСЖ» впечатляет – 14 голов в пяти последних играх и средний показатель 2.80 гола за матч. Команда забивает в 23 последних матчах во всех турнирах и в трeх последних очных встречах против «Баварии». Парижане имеют комфортное преимущество после первого матча и могут играть по счeту.

Факты о командах

«Бавария»

Забивает в 8 последних матчах Лиги чемпионов

Пропускает в 6 последних матчах Лиги чемпионов

В среднем: 3.40 забито, 2.60 пропущено (последние 5 игр)

Не проигрывает в 5 из 6 последних домашних матчей против «ПСЖ»

Забивает в 30 последних матчах во всех турнирах

«ПСЖ»

Победа в 5 последних матчах Лиги чемпионов

Забивает в 9 последних матчах Лиги чемпионов

В среднем: 2.80 забито, 1.60 пропущено (последние 5 игр)

Забивает в 23 последних матчах во всех турнирах

Забивает в 3 последних очных матчах против «Баварии»

Прогноз на матч «Бавария» – «ПСЖ»

Судя по форме обеих команд и результату первого матча, нас ожидает сверхрезультативный футбол. «Бавария» будет вынуждена атаковать большими силами, чтобы отыграть отставание, что неизбежно приведeт к моментам у ворот «ПСЖ». Парижане, в свою очередь, обладают смертоносной контратакой. Ожидаем, что мюнхенцы сумеют одержать победу на своeм поле, но для выхода в финал этого может не хватить.

Рекомендованные ставки