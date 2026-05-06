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«Кристал Пэлас» – «Шахтер»: прогноз и ставки на матч 7 мая 2026 с коэффициентом 1.85

06 мая 2026 8:35
Кристал Пэлас - Шахтер
07 мая 2026, четверг 22:00 | Лига конференций, 1/2 финала
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1.85
Обе забьют — да
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7 мая состоится ответный полуфинальный матч Лиги Конференций, в котором «Кристал Пэлас» примет донецкий «Шахтер». Первая встреча завершилась уверенной гостевой победой «орлов» со счeтом 3:1, что делает их безоговорочными фаворитами на выход в финал. «Шахтеру» необходимо совершить подвиг, чтобы переломить ход противостояния.

«Кристал Пэлас»

«Орлы» подходят к ответному матчу после гостевого поражения от «Борнмута» (0:3) в АПЛ, но в Лиге Конференций команда демонстрирует отличные результаты. «Кристал Пэлас» стабильно забивает в четырeх последних матчах турнира и не проигрывает в 7 последних домашних матчах во всех турнирах. Команда имеет комфортное преимущество после гостевой победы и может играть по счeту. «Орлы» пропускают в трeх последних матчах, но домашний фактор должен помочь удержать преимущество.

«Шахтер»

«Горняки» подходят к ответному матчу после гостевой победы над киевским «Динамо» (2:1) в УПЛ. Команда стабильно забивает в пяти последних матчах Лиги Конференций и в 17 последних матчах во всех турнирах. «Шахтер» демонстрирует отличную результативность – 9 голов в пяти последних играх и средний показатель 1.80 гола за матч. «Горняки» пропускают в четырeх последних матчах и не проигрывают в 8 из 10 последних встреч. Команде необходимо забивать минимум дважды, чтобы претендовать на выход в финал.

Факты о командах

«Кристал Пэлас»

  • Забивает в 4 последних матчах Лиги Конференций
  • Не проигрывает в 7 последних матчах дома
  • В среднем: 1.00 забито, 1.80 пропущено (последние 5 игр)
  • Пропускает в 3 последних матчах
  • Победа в первом матче со счeтом 3:1

«Шахтер»

  • Забивает в 5 последних матчах Лиги Конференций
  • Забивает в 17 последних матчах во всех турнирах
  • В среднем: 1.80 забито, 1.20 пропущено (последние 5 игр)
  • Пропускает в 4 последних матчах
  • Поражение в первом матче со счeтом 1:3

Прогноз на матч «Кристал Пэлас» – «Шахтер»

Судя по результату первого матча, «Кристал Пэлас» находится в отличном положении для выхода в финал. «Шахтер» стабильно забивает в 17 последних матчах и способен создать проблемы обороне «орлов». «Горнякам» необходимо атаковать большими силами, что создаст моменты для контратак хозяев. Ожидаем результативный футбол, где «Шахтер» сумеет дать бой, но отыграть гандикап будет крайне сложно.

Рекомендованные ставки

  • Обе забьют – да – коэффициент 1.85
  • Победа «Шахтера» с форой (0)

1.85
Обе забьют — да
Сделать ставку
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Автор: Ланьков Роман
Лига конференций Шахтер Кристал Пэлас
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